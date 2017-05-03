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В оккупированном Крыму храбрятся по поводу дамбы, которая оставит его без воды
03 мая 2017 | 11:35
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Украина построила стационарную бетонную плотину на административной границе с Крымом, что позволило заблокировать подачу воды на полуостров.
“Сэкономленная вода из Каховского водохранилища должна орошать земли юга Херсонщины. Если бы канал перекрыли за несколько десятков километров до админграницы, где есть последняя стационарная дамба, фермы южнее оказались бы под угрозой засухи”, — говорится в сообщении телеканала.
Дамба была построена за год, на нее потратили 35 млн гривен. “Сооружение надежно перекрывает течение канала, не пуская воду на оккупированную территорию, — отмечает канал. — Новая дамба имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, водой наполнится еще 300 км Северо-Крымского канала”.
Специалисты еще не закончили работу по обустройству новой дамбы. В ближайшее время будет создана инфраструктура, построены служебные помещения.
“Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма” Игорь Вайль заявил, что строительство Украиной новой дамбы на границе с полуостровом не отразится на обеспечении региона водой. “Они сами себя пугают. У нас воды хватает на весь курортный сезон — на 100% мы обеспечены. У нас никаких проблем нет с водой”, — сказал Вайль.
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