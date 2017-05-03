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Американскький генерал закликає більше захистити Європу від Росії

03 мая 2017 | 10:56

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Сполучені Штати повинні збільшити кількість військових у Європі через зростаючу агресію Росії. На цьому наголосив командуючий військовим контингентом США в Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає видання The Hill.


"Російські позиції - це не легка сила, це важка сила. Для того, щоб мати надійні позиції правильного складу, нам потрібно більше броньованих сил, щоб бути впевненими, що ми маємо достатньо сил для стримування Росії", - сказав Скапаротті.

Він закликав законодавців відправити в Європу більше сил, зокрема інженерних та авіаційних бригад.



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