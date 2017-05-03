"Укртрансгаз" увеличил транзит газа в Европу на 22%

03 мая 2017 | 10:31

Транзит природного газа через Украину в Европу за 4 месяца года вырос на 22%.

За четыре месяца Украина транспортировала в Европу более 30 млрд кубометров газа Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ПАО "Укртрансгаз". "За четыре месяца текущего года через территорию Украины для европейских потребителей было транспортировано 30,5 млрд куб. м, что на 22,5% больше показателей прошлого года", - сообщили в "Укртрансгазе". Отмечается, что рост объемов поставок газа через национальную ГТС в Европу демонстрировался и в апреле - 7,342 млрд куб. м, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" планируют существенно снизить тарифы на транзит природного газа после истечения срока контракта с российским концерном "Газпром" в 2019 году. Как заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко, с 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части, от действующих, что сделает транзит украинской газотранспортной системой значительно дешевле, чем "Северным потоком-2".

