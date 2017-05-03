На Львовщине местный житель подстрелилтроих рыбаков

03 мая 2017 | 10:28

По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство).

Во Львовской области в Городоцком районе мужчина стрелял по рыбакам из пистолета, 3 человека ранены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сообщается, что в Городоцкий отдел полиции 2 мая в полночь поступило сообщение о конфликте между мужчинами, возникшем на местном озере. "Как установили правоохранители, выстрелами из травматического пистолета марки "Зораки" были ранены трое львовян. Один из раненых, возрастом 50 лет, получил "непроникающее ранение грудной клетки", его товарищ (36 лет) - "ранения мягких тканей коленного сустава", еще один, 49-летний - "ранение мягких тканей в области крыла подвздошной кости", - отмечают в полиции. Установлено, что в рыбаков стрелял житель одного из сел района возрастом 45 лет. Пистолет, из которого были осуществлены выстрелы, правоохранители изъяли.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Напомним, в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший. В ходе драки участники конфликта открыли стрельбу из травматического оружия

РБК