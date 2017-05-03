|
На Львовщине местный житель подстрелилтроих рыбаков
03 мая 2017 | 10:28
распечатать комментарии [0] добавить в
По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство).
Во Львовской области в Городоцком районе мужчина стрелял по рыбакам из пистолета, 3 человека ранены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Сообщается, что в Городоцкий отдел полиции 2 мая в полночь поступило сообщение о конфликте между мужчинами, возникшем на местном озере. "Как установили правоохранители, выстрелами из травматического пистолета марки "Зораки" были ранены трое львовян. Один из раненых, возрастом 50 лет, получил "непроникающее ранение грудной клетки", его товарищ (36 лет) - "ранения мягких тканей коленного сустава", еще один, 49-летний - "ранение мягких тканей в области крыла подвздошной кости", - отмечают в полиции. Установлено, что в рыбаков стрелял житель одного из сел района возрастом 45 лет. Пистолет, из которого были осуществлены выстрелы, правоохранители изъяли.
По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Напомним, в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавший. В ходе драки участники конфликта открыли стрельбу из травматического оружия
также читайте
[03.05.2017]
[03.05.2017]
[03.05.2017]
[27.04.2017]
|
Загрузка...
по теме
В оккупированном Крыму храбрятся по поводу дамбы, которая оставит его без воды
03. 05. 2017 | 11:35
Украина построила стационарную бетонную плотину на административной границе с Крымом, что позволило заблокировать подачу воды на полуостров.
Американскький генерал закликає більше захистити Європу від Росії
03. 05. 2017 | 10:56
Сполучені Штати повинні збільшити кількість військових у Європі через зростаючу агресію Росії. На цьому наголосив командуючий військовим контингентом США в Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає видання The Hill.
"Укртрансгаз" увеличил транзит газа в Европу на 22%
03. 05. 2017 | 10:31
Транзит природного газа через Украину в Европу за 4 месяца года вырос на 22%.
Акции Tesla подорожали на 3% после рассказа Илона Маска о новых планах
03. 05. 2017 | 10:24
Акции Tesla (NASDAQ: Tesla [TSLA]) подорожали на 2,79% до $322, 83 в понедельник после того, как глава компании Илон Маск, выступая на конференции TED, рассказал о планах создать сеть подземных тоннелей в городах США, чтобы облегчить интенсивное движение, сообщает Yahoo finance.
Украинцев хотят меньше арестовывать за наркотики
03. 05. 2017 | 10:06 , Артур Гор
В Украине могут отменить административные аресты за незаконный оборот наркотиков в небольших размерах. Соответствующий законопроект в парламент на днях подал Кабмин. Значит ли это, что страну ждет лигалайз на европейский манер, разбирался "Апостроф", узнавший первые подробности и мнения насчет документа.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»