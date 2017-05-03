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Акции Tesla подорожали на 3% после рассказа Илона Маска о новых планах
03 мая 2017 | 10:24
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Акции Tesla (NASDAQ: Tesla [TSLA]) подорожали на 2,79% до $322, 83 в понедельник после того, как глава компании Илон Маск, выступая на конференции TED, рассказал о планах создать сеть подземных тоннелей в городах США, чтобы облегчить интенсивное движение, сообщает Yahoo finance.
На конференции предприниматель продемонстрировал видеоролик, в котором видно, как автомобиль въезжает на небольшую платформу, затем спускается на ней как на лифте в подземный тоннель и перемещается на этой платформе по тоннелям со скоростью более 200 километров в час. Он заявил: «Мы пытаемся вырыть тоннель под Лос-Анджелесом. Вы сможете добраться из Вествуда в Лос-Анджелес примерно за шесть минут». О планах построить тоннель от штаб-квартиры своей космической компании SpaceX до Лос-Анджелеса Маск впервые рассказал в январе этого года. Но для того чтобы Маск и его новая компания The Boring Company смогли реализовать этот проект, стоимость строительства тоннелей должна существенно упасть.
В понедельник утром компания Маска SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки США, сообщалось в Twitter компании. Это был четвертый успешный запуск Falcon 9 с момента возобновления в январе этого года работы, прерванной после взрыва платформы в сентябре.
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