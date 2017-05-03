Акции Tesla подорожали на 3% после рассказа Илона Маска о новых планах

03 мая 2017 | 10:24

Акции Tesla (NASDAQ: Tesla [TSLA]) по­до­ро­жа­ли на 2,79% до $322, 83 в по­не­дель­ник после того, как глава ком­па­нии Илон Маск, вы­сту­пая на кон­фе­рен­ции TED, рас­ска­зал о пла­нах со­здать сеть под­зем­ных тон­не­лей в го­ро­дах США, чтобы об­лег­чить ин­тен­сив­ное дви­же­ние, со­об­ща­ет Yahoo finance.

На кон­фе­рен­ции пред­при­ни­ма­тель про­де­мон­стри­ро­вал ви­део­ро­лик, в ко­то­ром видно, как ав­то­мо­биль въез­жа­ет на неболь­шую плат­фор­му, затем спус­ка­ет­ся на ней как на лифте в под­зем­ный тон­нель и пе­ре­ме­ща­ет­ся на этой плат­фор­ме по тон­не­лям со ско­ро­стью более 200 ки­ло­мет­ров в час. Он за­явил: «Мы пы­та­ем­ся вы­рыть тон­нель под Лос-Ан­дже­ле­сом. Вы смо­же­те до­брать­ся из Вест­ву­да в Лос-Ан­дже­лес при­мер­но за шесть минут». О пла­нах по­стро­ить тон­нель от штаб-квар­ти­ры своей кос­ми­че­ской ком­па­нии SpaceX до Лос-Ан­дже­ле­са Маск впер­вые рас­ска­зал в ян­ва­ре этого года. Но для того чтобы Маск и его новая ком­па­ния The Boring Company смог­ли ре­а­ли­зо­вать этот про­ект, сто­и­мость стро­и­тель­ства тон­не­лей долж­на су­ще­ствен­но упасть.

В по­не­дель­ник утром ком­па­ния Маска SpaceX за­пу­сти­ла ра­ке­ту-но­си­тель Falcon 9 со спут­ни­ком NROL-76 На­ци­о­наль­но­го управ­ле­ния во­ен­но-кос­ми­че­ской раз­вед­ки США, со­об­ща­лось в Twitter ком­па­нии. Это был чет­вер­тый успеш­ный за­пуск Falcon 9 с мо­мен­та воз­об­нов­ле­ния в ян­ва­ре этого года ра­бо­ты, пре­рван­ной после взры­ва плат­фор­мы в сен­тяб­ре.



Инсайдер