Украинцев хотят меньше арестовывать за наркотики

Лекала для "беззубого"

Согласно правительственному законопроекту 6401, в статью 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается внести существенные изменения: отменить 15-суточный арест за незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотиков без цели сбыта в небольших размерах. Эти "небольшие размеры" официально установлены приказом Минздрава еще 17 лет назад. Например, не рискуя навлечь на себя уголовную ответственность, граждане Украины могут хранить до 5 грамм конопли или 0,02 грамма кокаина.

В то же время штрафы за незаконный оборот небольшого количества наркотиков, напротив, предлагается увеличить. Сейчас сумма штрафа, который суд может наложить на украинца, пойманного с наркотиками, колеблется от 425 до 850 гривен. Верхний предел этого взыскания останется без изменений, а вот нижний планируется поднять до 510 гривен.

Авторы законопроекта утверждают, что необходимость отмены админареста за незаконный оборот наркотиков в небольших размерах продиктована международными практиками и Национальной стратегией в сфере прав человека, принятой правительством еще в 2015 году. Однако экс-глава департамента Нацполиции по противодействию наркопреступности Илья Кива, который на этой должности прославился непримиримым отношением к любителям дурмана (выкладывал в соцсети фотографии драгдилеров, предлагал ввести уголовную ответственность за наркотическое опьянение) в комментарии "Апострофу" заявил, что смягчать ответственность ни в коем случае нельзя. "Нет. Нет. Нет! Любое ослабление в отношении нарушителя закона ведет к дестабилизации в стране, - подчеркнул Кива. – Я выступаю за ужесточение наказаний и наведение порядка в нашей стране. Мы должны говорить: "Украина", а подразумевать стабильность и безопасность".

Не трогают Илью Киву даже аргументы авторов законопроекта в пользу европрактик. "В Европе сейчас не идет война, в Европе нет такого процента коррупции, там нет такой аморальности и расшатанности внутри общества. Хотят натянуть европейские лекала на вот этого беззубого, прогнившего старика, которым мы сейчас являемся. В первую очередь, нам нужно выровняться, а потом уже ослаблять те или иные ситуации по европейским стандартам", - резюмировал он.

Впрочем, по словам пресс-атташе Марша свободы за реформы в наркополитике Тараса Ратушного, держаться за админарест бессмысленно. "Это юридический рудимент. Норма еще с советского периода перекочевала в украинский Кодекс об административных правонарушениях, но, на самом деле, по админстатье я даже не могу вспомнить, когда она применялась", - отмечает он.

Больше наркотиков

Тарас Ратушный добавляет, что, на самом деле, Украине давно пора пересмотреть устаревшие нормы "небольшого количества" наркотических веществ в сторону увеличения. "У нас самый низкий порог во всей Европе. Если говорить о каннабисе, то 5 грамм — это очень маленькое количество, обычно у людей бывает больше", - говорит активист.

Правда, в некоторых странах ЕС допустимое количество того же каннабиса еще меньше, чем в Украине, но есть нюансы правоотношений между стражами порядка и простыми гражданами. "По сути, тут нельзя ничего с собой носить, - рассказывает "Апострофу" учитель из Испании Нина Волк. – Но если у тебя есть документы о членстве в курительном клубе, а тут таких клубов, где люди могут прийти и спокойно покурить травы, – масса, то можно с собой проносить то количество марихуаны, которое указано в документах. Но это не более 2 грамм. А вот если у тебя больше, то тебе грозит штраф, так как считается, что это уже идет на продажу. Но это если прям уже совсем много, а если перевес на пару грамм, то траву просто конфискуют, и все".

Но где гарантия, что даже если Минздрав и разрешит носить украинцам при себе больше наркотиков без уголовных последствий, полицейские не досыплют недостающие для тюремного срока граммы? Тарас Ратушный считает, что вероятность таких действий правоохранителей невысока. "Если считать количество осужденных за преступления, связанные с наркотиками, то за последние 5 лет их стало меньше ровно в три раза. Если в 2009 году было больше 31 тысячи осужденных по всей Украине, то после 2012 эта цифра стала резко снижаться. Это объясняется вступлением в силу нового УПК, который упразднил очень много коррупционных лазеек, в том числе прямую машину вымогательства, когда людей можно было закрыть на трое суток без адвоката и решения суда. Сейчас коррупции как системного явления в МВД все же нет. Это не значит, что ее нет вообще, но системность потеряна", - резюмировал Ратушный.

Остается вопрос: поддержат ли спорный законопроект нардепы. В парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности "Апострофу" пояснили, что сгоряча блокировать изменения, предложенные Кабмином, не собираются. "Я, конечно, против любых наркотиков, это понятно, в любых количествах, ведь они приносят людям зло. Но сначала нужно проанализировать практику и пообщаться с полицейскими, а после этого принимать решения", - считает член комитета нардеп Роман Мацола.

А практика, по данным Государственной судебной администрации, указывает на то, что в течение прошлого года за сбыт наркотиков в Украине было осуждено 729 человек, а за хранение без цели сбыта – 6997. "То есть 80% работы полиции составляют мелкие правонарушения, связанные с наркотиками. Если правоохранитель – не коррупционер, он обязан вызвать следственно-оперативную группу, которая тратит свои человеко-часы. А это все ресурсы полицейских, которые не всегда могут успеть приехать, например, на ограбление в течение трех дней, потому что не было свободного следователя", - добавляет Ратушный.

Но остается надежда, что, по крайней мере, один депутат в Верховной Раде гарантированно поддержит законопроект – это Дмитрий Добкин.