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МАУ разрешили летать по трем маршрутам Ryanair

03 мая 2017 | 09:56

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Комиссия Государственной авиаслужбы одобрила заявки авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и предоставила права на полеты из Киева в Стокгольм-Скавсту (Швеция), Манчестер (Великобритания) и Эйндховен (Нидерланды).


Об этом сообщили источники в Госавиаслужбе, передает "ДС" со ссылкой на avianews.com.

Отмечается, что по этим же маршрутам ирландский лоу-кост Ryanair намерен запустить полеты в конце октября 2017 года.



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