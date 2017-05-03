Отмечается, что по этим же маршрутам ирландский лоу-кост Ryanair намерен запустить полеты в конце октября 2017 года.
|
МАУ разрешили летать по трем маршрутам Ryanair
03 мая 2017 | 09:56
распечатать комментарии [0] добавить в
Комиссия Государственной авиаслужбы одобрила заявки авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и предоставила права на полеты из Киева в Стокгольм-Скавсту (Швеция), Манчестер (Великобритания) и Эйндховен (Нидерланды).
Об этом сообщили источники в Госавиаслужбе, передает "ДС" со ссылкой на avianews.com.
также читайте
[03.05.2017]
[03.05.2017]
[03.05.2017]
[27.04.2017]
|
Загрузка...
по теме
В оккупированном Крыму храбрятся по поводу дамбы, которая оставит его без воды
03. 05. 2017 | 11:35
Украина построила стационарную бетонную плотину на административной границе с Крымом, что позволило заблокировать подачу воды на полуостров.
Американскький генерал закликає більше захистити Європу від Росії
03. 05. 2017 | 10:56
Сполучені Штати повинні збільшити кількість військових у Європі через зростаючу агресію Росії. На цьому наголосив командуючий військовим контингентом США в Європі генерал Кертіс Скапаротті, передає видання The Hill.
"Укртрансгаз" увеличил транзит газа в Европу на 22%
03. 05. 2017 | 10:31
Транзит природного газа через Украину в Европу за 4 месяца года вырос на 22%.
На Львовщине местный житель подстрелилтроих рыбаков
03. 05. 2017 | 10:28
По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство).
Акции Tesla подорожали на 3% после рассказа Илона Маска о новых планах
03. 05. 2017 | 10:24
Акции Tesla (NASDAQ: Tesla [TSLA]) подорожали на 2,79% до $322, 83 в понедельник после того, как глава компании Илон Маск, выступая на конференции TED, рассказал о планах создать сеть подземных тоннелей в городах США, чтобы облегчить интенсивное движение, сообщает Yahoo finance.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»