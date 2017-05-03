МАУ разрешили летать по трем маршрутам Ryanair

Президент Обама общается со совими советниками в Париже около посольства США в Париже 7 июня 2009 года. (Official White House photo by Pete Souza)

Отмечается, что по этим же маршрутам ирландский лоу-кост Ryanair намерен запустить полеты в конце октября 2017 года.

Об этом сообщили источники в Госавиаслужбе, передает "

Комиссия Государственной авиаслужбы одобрила заявки авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и предоставила права на полеты из Киева в Стокгольм-Скавсту (Швеция), Манчестер (Великобритания) и Эйндховен (Нидерланды).