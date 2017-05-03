США продолжат помогать Украине "по полной"

Об этом говорится в проекте закона, представленного на официальном сайте Конгресса США, информирует "

"Из средств, выделенных этим Законом согласно разделам III и IV, для помощи Украине должно быть доступно не менее $410,465 млн", - говорится в параграфе 7046 проекта документа.

Кроме того, в параграфе 9014 отмечается, что из бюджета США выделяется $150 млн в рамках "Инициативы помощи Украине в области безопасности".

Вместе с тем, в законопроекте осуждается агрессия России против Украины и ее попытка аннексировать Крымский полуостров. В частности, что касается бюджетных ассигнований, законопроект запрещает выделение каких-либо средств "на имплементацию каких-либо действий или политики, признающих суверенитет РФ над Крымом".

Кроме того, исключается возможность выделения помощи Крыму, если там будут фигурировать интересы российских финансовых учреждений или официальных представителей российского правительства.

Как сообщала "ДС", ранее в СМИ появилась информация, что программа президента США Дональда Трампа предусматривает значительное сокращение помощи развивающимся странам и объединению USAID с Госдепартаментом, в том числе и Украине. Новый проект якобы предусматривал сокращение финансирования Украины до $177 млн (на 68,8%).