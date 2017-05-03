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С начала года в экономику Вьетнама иностранцы инвестировали свыше 9 млрд.дол

03 мая 2017 | 08:52

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Общий объем иностранных инвестиций в экономику Вьетнама с начала текущего года составил $9,28 млрд. Такие данные содержатся в распространенном докладе департамента по иностранным инвестициям при Министерстве планирования и инвестиций Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).


По информации ведомства, количество новых инвестиционных проектов, лицензированных властями СРВ за первые четыре месяца года, составило 734, а сумма заявленных в них вложений превысила $4,88 млрд. В этот же период инвесторы получили разрешения на увеличение уставного капитала в уже действующих проектах на общую сумму $4,4 млрд. Наибольшую привлекательность для иностранных предпринимателей по-прежнему представляет сфера промышленного производства и переработки - на нее пришлось порядка 80% зарубежных финансовых средств, аккумулированных экономикой СРВ с начала текущего года.

Южная Корея с капиталовложениями в $4 млрд возглавила тройку крупнейших зарубежных инвесторов вьетнамской экономики в 2017 году. За ней следуют Япония с объемом капитала $1,85 млрд и Сингапур с $1,1 млрд.



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