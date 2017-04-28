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Турбизнес по-украински
28 апреля 2017 | 11:16 , Олег Ельцов, ТЕМА
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Записки из страны лохов.
Имею болезненную тягу к бродяжничеству. Но бродяжить люблю с комфортом. По этой причине являюсь частым гостем всяческих спортмагазинов, как отечественных, так и зарубежных. Сравниваю ассортимент и цены «здесь» и «там». Сейчас представился очередной повод для этого. Еду с коллективом родственников и друзей в далекую страну с крутыми склонами. Как в тыл врага: в заповеднике две недели - и ни одной лавки вокруг. Решил экипировать двух девиц-тинэджеров должным образом.
Первый на моем пути «Спортмастер» - это национальный позор. Ничего общего со спортом не имеет. Ну, например, здесь ВООБЩЕ нет трекинговой обуви – только всякая чушь для прогулок по пляжу и по Крещатику. Велосипеды – из разряда Ашанбайков, рюкзаки – аналогичного качества. Зато дорогущая а-ля спортивная обувь и лыжные костюмы. И ведь кто-то же за это платит! Я понимаю, что владельцы монополиста-«Спортмастера» прикладывают титанические усилия, чтобы в нашу страну не зашли нормальные конкуренты. Но ведь главная причина в том, что покупатель платит за их псевдоспортивный трэш!
Ладно, отправляюсь по привычным адресам специализированых турмагазинов. Там есть почти все. Правда, почему-то мало кто знает о такой специфической вещи, как «резиновые» носки, а также о принципе их работы. Вернее, в специализированных магазинах есть не все, а только топовые товары – за безумные деньги, начиная от ста долларов. Никакого среднего или нижнего диапазона нет в помине. Продукция отечественного производителя не в счет: ее очень мало, цена неоправдано высока, качество удручающее. Такое впечатление, что у нас в трекинги ходят только обладатели поместий в Конче Заспе.
ОК, захожу на сайт «Декатлона» - европейского аналога нашего «Спортмастера». Это сеть спортивных супермаркетов для небогатых по всей Европе. Трекинговая обувь – от 12 до 120 евро. Если у вас требования повыше – ступайте в сеть «Интерспорт» - там брэнды покруче, средние цены евр на 20 выше, но все равно дешевле наших. Есть еще и маленькие специализированные магазинчики. Там – рай! Да, дорого почти как у нас, но всегда есть скидки, по которым только и покупают нормальные люди. Лохи платят по-полной, они за ценой не постоят!
Для сравнения: самые дешевые трекинговые палки у нас – от 25 евро. У них – 11. Обувь – от 70 евро, у них – от 12. И т.д.
Я уж не говорю, что в любой стране масса товаров местного производства – весьма качественного и в 2-3 раза дешевле мировых брэндов. Зайдите в спортсупермаркеты небольшой и небогатой Словакии: товары на любой кошелек для трекинга, вело, лыж, конного спорта и гольфа.
Складывается впечатление, что у нас сознательно отталкивают людей от нормального полноценного образа жизни, подменяя его всякими евровидениями, уличными фестивалями еды, ярмарками, турпоездками «все включено»… А деляги из Минмолодьспорта беспрепятственно делают свои гешефты на всем.
Мой ответ прост: заказываю все в словацком «Декатлоне» и на днях мне передадут покупки поездом. Если у вас нет знакомых по ту сторону границы – просто потратьте 30 евро на дорогу из Киева до Кошице в оба конца – выйдет дешевле.
Не будь лохом, не дай себя развести!
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