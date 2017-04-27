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Військові прокурори повертають мільйони
27 апреля 2017 | 16:33
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Військовою прокуратурою Центрального регіону України вжито заходів представницького характеру щодо захисту інтересів державного Концерну радіомовлення, радіозв’язку та захисту інформації України.
Господарський суд Київської області задовольнив позовні вимоги військової прокуратури Центрального регіону України та зобов’язав товариство з обмеженою відповідальністю повернути Концерну радіомовлення, радіозв’язку та захисту інформації України аванс 2,9 млн грн, який внесений для будівництва радіотелевізійної передавальної станції у місті Ніжин Чернігівської області.
У 2013 році між Концерном та товариством укладено договір підряду щодо будівництва вказаної станції за яким здійснено авансування на закупівлю та поставку необхідних матеріалів і обладнання для будівництва телекомунікаційної споруди.
Однак, товариство у визначений строк не здійснило будівельні роботи та кошти не повернуло.
Через невиконання умов договору, у березні 2017 року, військовою прокуратурою подано позов до товариства про стягнення авансового внеску, який 26.04.2017 задоволено у повному обсязі.
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28.04.2017 13:26 Мария [url=http://hello-deti.ru]Детские кроссовки Minimen[/url]
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