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Гройсман пообещал получателям субсидий до 700 грн. наличных

27 апреля 2017 | 09:09

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Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал выплату для полутора миллионов получателей субсидий до 700 грн наличными в рамках монетизации.


Об этом он заявил на заседании Кабинета Министров.

"Полтора миллиона украинцев, которые получают субсидии, в ближайшие месяцы получат выплаты до 700 гривен наличными в рамках ее монетизации", - сказал Гройсман."Как я и обещал сделать - мы вводим монетизацию экономии по субсидиям. Сейчас мы принимаем одно из первых решений по монетизации. По нашим расчетам, примерно 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными для своих семей", - заявил глава правительства.



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