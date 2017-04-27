Гройсман пообещал получателям субсидий до 700 грн. наличных

"Полтора миллиона украинцев, которые получают субсидии, в ближайшие месяцы получат выплаты до 700 гривен наличными в рамках ее монетизации", - сказал Гройсман."Как я и обещал сделать - мы вводим монетизацию экономии по субсидиям. Сейчас мы принимаем одно из первых решений по монетизации. По нашим расчетам, примерно 1,5 млн украинских семей, которые смогли обеспечить экономию газа и электроэнергии для тепла, получат в ближайшее время до 700 грн наличными для своих семей", - заявил глава правительства.