За бійку та самоволку - 8 місяців дисбату

27 апреля 2017 | 09:05

На Вінниччині військовослужбовець за призивом проведе 8 місяців у дисбаті через вчинення бійки та нез’явлення на службу.

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України підтримано державне обвинувачення стосовно військовослужбовця військової служби за призивом під час мобілізації на особливий період за нанесення тілесних ушкоджень начальникові, порушення статутних взаємовідносин та нез’явлення вчасно на службу.

Наприкінці 2015 року на території військової частини вказаний солдат з групою із 15 військовослужбовців цієї ж частини (справи щодо них виділені в окреме провадження) в стані алкогольного сп’яніння вчинили бійку з військовослужбовцями комендантського взводу, які підтримували дисципліну у військовій частини та забороняли їм вживати алкогольні напої. Засуджений наніс тілесні ушкодження одному з військовослужбовців у вигляді різноманітних саден.

Крім того, він порушив встановлену дисципліну в Збройних Силах України та припинив виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Вітчизни, залишив військову частину та тиждень проводив час на власний розсуд.

Його дії кваліфіковано за трьома статтями: ч. 4 ст. 405 КК України (заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв начальникові у зв’язку з виконанням ним обов’язків з військової служби, вчинене групою осіб в умовах особливого періоду); ч. 3 ст. 406 КК України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявились в завданні побоїв, легких тілесних ушкоджень, вчинене щодо кількох осіб групою осіб); ч.4 ст. 407 КК України (нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах особливого періоду).

Обвинувачений свою вину визнав та щиро каявся. Суд, обираючи покарання, врахував сприяння ним встановленню обставин справи, відсутності судимості, утриманні 4 неповнолітніх дітей та призначив покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні на 8 місяців.