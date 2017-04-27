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Прикордонники в Києві взяли хабар у 0,5 млн.грн
27 апреля 2017 | 08:40
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У Києві на півмільйонному хабарі викрито службових осіб управління будівництва Державної прикордонної служби України.
Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України спільно з Головним управлінням боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України та за сприяння внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби України, у рамках кримінального провадження щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, затримано на хабарі службових осіб управління будівництва ДПСУ.
У лютому 2017 року вказані військовослужбовці висунули вимогу директору одного з приватних товариств щодо передачі їм неправомірної вигоди в сумі 530 тис. грн. за не створення перешкод під час виконання договору на будівництво окремих елементів об’єкту «Євростіна», у тому числі шляхом не підписання актів виконаних робіт, що послужить підставою для розірвання договору.
Суму неправомірної вигоди передавали в два етапи. Спочатку 200 тис. грн. та під час передачі другої частини коштів у розмірі 330 тис. грн. одного з військовослужбовців затримано «на гарячому», а предмет неправомірної вигоди вилучений. На даний час тривають слідчі дії щодо встановлення місця знаходження інших військовослужбовців причетних до цього злочину з метою їх затримання.
Посадовцям ДПС готуються повідомлення про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення їх від посад, накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Проводяться обшуки за місцем їх роботи та проживання.
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