В Киеве - стрельба и трое раненых

26 апреля 2017 | 08:55

В Киеве на границе Подольского и Оболонского районов между двумя компаниями возник конфликт, в результате которого три человека получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Предварительно установлено: двое мужчин стояли на остановке, еще четверо туда подошли. Между ними возник конфликт, в результате которого началась драка. Один из двух достал травматическое оружие и начал стрелять. Ранения получили трое мужчин", - говорится в сообщении.

Стрелок скрылся с места происшествия.

Раненые госпитализированы, еще двоих участников конфликта доставили в Оболонское управление полиции для дачи объяснений.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелка.