Поліція: попереджено 10 спроб суіциду підлітків

Кіберполіція виявила 926 груп «самогубств», з яких уже 600 заблоковано. Про це глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив сьогодні, 25 квітня, доповідаючи на колегії МВС про результати роботи поліції.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



