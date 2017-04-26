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Поліція: попереджено 10 спроб суіциду підлітків

26 апреля 2017 | 08:43

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Кіберполіція   виявила   926   груп   «самогубств»,  з  яких  уже  600
заблоковано.  Про  це глава Національної поліції України Сергій Князєв
повідомив   сьогодні,  25  квітня,  доповідаючи  на  колегії  МВС  про
результати роботи поліції.



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