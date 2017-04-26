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Поліція: попереджено 10 спроб суіциду підлітків
26 апреля 2017 | 08:43
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Кіберполіція виявила 926 груп «самогубств», з яких уже 600
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