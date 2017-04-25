Судитимуть двох полковників Генштабу

25 апреля 2017 | 14:09

За хабарництво в суді відповідатимуть високопосадовці з Державної прикордонної служби та Генерального штабу Збройних Сил України.

Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України закінчено досудове розслідування та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт щодо двох полковників з Головного Управління підготовки Збройних Сил України Генерального штабу Збройних Сил України та Головного центру кадрового забезпечення Державної прикордонної служби України, які вступивши в злочинну змову вчинили корупційний злочин.

Високопосадовці, використовуючи службове становище та реальну можливість впливу на працевлаштування кандидатів до державної прикордонної служби, вирішили за грошову винагороду «допомогти» громадянину влаштуватися до Львівського прикордонного загону.

За таку «послугу» посадовці спочатку зажадали 10 тис. доларів США, а згодом зменшили суму до 6 тис. доларів США.

Гроші передавались у два етапи – спочатку 3 тис. доларів США, та після отримання припису на проходження служби, решту коштів, яку вони одразу розділили між собою.

Після цього полковників було затримано правоохоронцями «на гарячому» та вилучено суму неправомірної вигоди.

Дії високопосадовців кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища).

Полковники перебувають під домашнім арештом.