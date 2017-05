10 причин, почему интернет-поисковики — это зло 09 мая 2017 | 08:28 , Роман Окашин распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Тяжело представить, как будет вести себя современный человек, если лишить его поисковика Google или его аналогов. Никто не умаляет тех возможностей, которые дали поисковики, но не стоит считать их панацеей от человеческой необразованности. Скорее, наоборот. Quratz нашел 10 причин того, почему поисковики приносят людям вред.

1. Поисковики в стагнации Интернет-поиск одна из определяющих наше время технологий, но при этом она является и одной из самых медленно развивающихся. За все свои 17 лет существования поисковик от Google менял разве что логотип. Да поиск становился быстрее, точнее, но концептуально ничего не менялось. За это время Google успел стать абсолютным монополистом, подмяв под себя 80% рынка. 2. Поисковик — черный ящик Термином «черный ящик» принято обозначать системы, внутренне устройство которых полностью неизвестно либо чересчур сложно для восприятия и его описание опускают. Такие системы принимают входные данные и только им известными способами преобразуют их в ответы. С поисковиками происходит именно так. Мало кто точно может ответить, как именно обрабатываются запросы, какие фильтры к ним применяются, на каком основании поисковик что-то показывает, а что-то прячет. Результаты поиска влияют на жизни миллионов, но эти миллионы даже не представляют, кто управляет этими результатами. 3. Поисковики пристрастны Нет полностью нейтральных технологий, но поиск в сети — это область максимально охваченная «поисковыми» стереотипами и шаблонами. Можно не ходить далеко и обратиться к той части Google, что ищет картинки. Ввод в строку поиска слова «beauty» порождает тысячи картинок с довольно однообразными женскими лицами. Русский сегмент поисковика менее подвержен объективизации и на «красоту» выдает уже больше природных мотивов, но также перемешивает их лицами красивых, по мнению алгоритмов, девушек. В этом конечно нет большой проблемы, но это пункт неявно отсылает нас к предыдущему — кто в «ящике» отвечает за стандарты красоты. 4. Излишнее упрощение Как-то соонователь Google Лари Пейдж описал идеальную поисковую машину так: она понимает, чего хочет пользователь и именно это выдает ему. Проблема такой концепции в том, что есть множество информации, которую пользователь бы не желал видеть, но которая значительно бы расширила его восприятие реальности. Поисковик же жестоко обрезает все это, давая человеку возможность увидеть только то, что он хочет. 5. Иллюзия глубины и полноты ответа Модель взаимодействия с поисковиком заключается в том, что пользователь начинает верить во всесильность алгоритмов. После ввода нужного вопроса и запуска машины за секунду нам выдается результат, исчисляемый миллионами найденных по теме страниц. Особенно приятно верить в то, что поисковик ранжирует все по значимости. Но мечты разрушаются, когда человек сталкивается с чем-то более сложным, чем поиск информации по школьному реферату. В этом случае поисковик не только не выдаст нужную информацию на первой строчке, но и может спрятать ее в недосягаемые закрома — дальше 3 страницы. Так что, та огромная цифра, которая олицетворяет количество запросов, не содержит за собой ни качества, ни даже количества хоть сколько то релевантной информации. 6. В поисковиках умерла интернет-демократия Тут речь идет об алгоритмах, которые ранжируют результаты поисковой выдачи. В тексте, который в Google назвали «Ten things we know to be true», своеобразной философии поисковика — компания недавно удалила его из свободного доступа — говорилось, что именно в интернете идеально работает демократия. На этом принципе основывалось расположение страниц в поисковике — алгоритм PageRank оценивал количество ссылок на страницу, и по нему определял релевантность каждой из них. Так пользователь должен был получать в первую очередь страницы, на которые чаще всего ссылались люди. Это все закончилось созданием специальных бирж трафика и различных схем, с помощью которых пользователь уже никогда не увидит настоящей интернет-демократии. 7. Поиск подвержен манипуляциям В 2016 году The Guardian провела расследование, в ходе которого выяснилось, что поисковик Google подвергся манипуляциям со стороны неустановленных лиц или организаций. В результате он дополнял запросы неполиткорректно, например «евреи...злые», «женщины...зло», «чернокожие...совершают преступления». Учитывая, что эти дополнения видят миллионы людей, это может создать ощущение, что это самые популярные мнения среди масс. 8. Нерегулируемость Поисковики не контролируются ни моральными, ни правовыми нормами. В них так же отсутствует прозрачный механизм саморегуляции. На первый взгляд, это согласуется с принципами демократии, но по факту это дает владельцам поисковика полную власть над мнением большого количества людей. Можно менять политические взгляды, продвигать лженаучные доводы и управлять градусом накала общественного мнения. Никому ничего неизвестно об одном из самых главных источников «правды» на планете. 9. Поиск учит пассивному мышлению «Google-эффект» описывает влияние интернета и технологий в целом на память человека. Многие перестают запоминать то, до чего можно добраться щелчком мышки. Изначально это касалось каких-то энциклопедических данных: забыл факт, дату, формулу — нашел через Google. Но что самое главное — люди доверяют алгоритмам принятие решений. Даже с имеющимися в памяти фактами человеку проще найти уже готовый ответ. Если в поиске фактов через Google, ученые не видят влияния на общий уровень интеллекта, то поиск каких-то готовых ответов на принципиальные вопросы опасен. Об этом говорит исследователь-психолог Гари Кляйн. По его мнению, человек теряет способность мыслить критически. 10. Поисковики торгуют цифровой идентичностью Основная причина ненависти, в частности к Google, в том, что поисковик собирает все данные о пользователях. Почта, поиск, рабочие документы — Google знает все о клиентах. Предпочтения, желания и интересы продаются рекламодателям, а клиент взамен получает назойливую рекламу удочек, горных велосипедов и прочего ширпотреба. Владельцы поисковиков торгуют цифровой идентичностью людей.



