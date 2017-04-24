|
Укрспирт призупинив роботу своїх підприємств
24 апреля 2017 | 15:19
распечатать комментарии [0] добавить в
Державне підприємство “Укрспирт” проводить технічний аудит, аудит господарської діяльності та балансу залишків, у зв’язку з чим тимчасово призупинено виробничі потужності. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрспирту”.
Згідно із повідомленням, попередньо підприємство провело переговори з найбільшими операторами алкогольного ринку, в ході яких було досягнуто взаєморозуміння між ДП та виробниками лікеро-горілчаної продукції.
Також, як зазначали в “Укрспирті”, товарна продукція підприємства на разі поставляється всім контрагентам відповідно до попередньо укладених договорів.
“Слід зазначити, що, на жаль, є учасники ринку, яким не вигідно проведення перевірки на місцях здійснення діяльності та наведення порядку на Державному підприємстві”, — додали в “Укрспирті”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, влада пообіцяла МВФ продати “Укрспирт” до кінця вересня 2017 року.
За прогнозами міністра міністра аграрної політики Т.Кутового, після приватизації “Укрспирту” за 4 роки тіньовий ринок спирту має знизитися із 45% до 13%.
За останні 6 років, за оцінками експертів, частка тіньового сегменту алкогольного ринку зросла з 15-20% до 45-59%.
также читайте
[24.04.2017]
[24.04.2017]
[21.04.2017]
|
Загрузка...
по теме
Судитимуть двох полковників Генштабу
25. 04. 2017 | 14:09
За хабарництво в суді відповідатимуть високопосадовці з Державної прикордонної служби та Генерального штабу Збройних Сил України.
Два райони столиці можуть залишитися без горячої води
24. 04. 2017 | 15:17
Компанія “Київенерго” попереджає жителів Дарницького та Дніпровського районів столиці про можливе припинення гарячого водопостачання через неврегульовані договірні відносини та борги теплопостачальної компанії ТОВ “Євро-реконструкція” (Дарницька ТЕЦ), передає УНН із посиланням на прес-службу “Київенерго”.
У Луганську невідомі підірвали будівлю військкомату - Тимчук
24. 04. 2017 | 11:28
Луганське енергетичне об'єднання припинить електропостачання окупованої Луганщини
24. 04. 2017 | 11:26
Перетік електроенергії має повністю припинитися 25 квітня через відсутність оплати.
Аэропорт «Киев» (Жуляны) приостановил переговоры с Ryanair
24. 04. 2017 | 10:50
Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) временно приостановил диалог с крупнейшим европейским лоукостером компанией Ryanair из-за несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта, заявил глава совета директоров аэропорта «Киев» Денис Костржевский, пишут Українські новини.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»