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Укрспирт призупинив роботу своїх підприємств

24 апреля 2017 | 15:19

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Державне підприємство “Укрспирт” проводить технічний аудит, аудит господарської діяльності та балансу залишків, у зв’язку з чим тимчасово призупинено виробничі потужності. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрспирту”.


Згідно із повідомленням, попередньо підприємство провело переговори з найбільшими операторами алкогольного ринку, в ході яких було досягнуто взаєморозуміння між ДП та виробниками лікеро-горілчаної продукції.

Також, як зазначали в “Укрспирті”, товарна продукція підприємства на разі поставляється всім контрагентам відповідно до попередньо укладених договорів.

“Слід зазначити, що, на жаль, є учасники ринку, яким не вигідно проведення перевірки на місцях здійснення діяльності та наведення порядку на Державному підприємстві”, — додали в “Укрспирті”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, влада пообіцяла МВФ продати “Укрспирт” до кінця вересня 2017 року

За прогнозами міністра міністра аграрної політики Т.Кутового, після приватизації “Укрспирту” за 4 роки тіньовий ринок спирту має знизитися із 45% до 13%.

За останні 6 років, за оцінками експертів, частка тіньового сегменту алкогольного ринку зросла з 15-20% до 45-59%

УНН


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