Укрспирт призупинив роботу своїх підприємств

Згідно із повідомленням, попередньо підприємство провело переговори з найбільшими операторами алкогольного ринку, в ході яких було досягнуто взаєморозуміння між ДП та виробниками лікеро-горілчаної продукції.

Також, як зазначали в “Укрспирті”, товарна продукція підприємства на разі поставляється всім контрагентам відповідно до попередньо укладених договорів.

“Слід зазначити, що, на жаль, є учасники ринку, яким не вигідно проведення перевірки на місцях здійснення діяльності та наведення порядку на Державному підприємстві”, — додали в “Укрспирті”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, влада пообіцяла МВФ продати “Укрспирт” до кінця вересня 2017 року.

За прогнозами міністра міністра аграрної політики Т.Кутового, після приватизації “Укрспирту” за 4 роки тіньовий ринок спирту має знизитися із 45% до 13%.

За останні 6 років, за оцінками експертів, частка тіньового сегменту алкогольного ринку зросла з 15-20% до 45-59%.