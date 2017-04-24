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Два райони столиці можуть залишитися без горячої води
24 апреля 2017 | 15:17
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Компанія “Київенерго” попереджає жителів Дарницького та Дніпровського районів столиці про можливе припинення гарячого водопостачання через неврегульовані договірні відносини та борги теплопостачальної компанії ТОВ “Євро-реконструкція” (Дарницька ТЕЦ), передає УНН із посиланням на прес-службу “Київенерго”.
“Термін дії договору про надання послуг із транспортування теплоенергії між ПАТ "Київенерго" та ТОВ "Євро-реконструкція" закінчився 1 березня 2017 року. "Київенерго" надіслало ТОВ "Євро-реконструкція" проект договору щодо продовження взаємовідносин із надання послуг транспортування теплової енергії. Проте "Євро-реконструкція" до цього часу відповіді не надала та про свої наміри щодо подальшої співпраці компанію не поінформувала”, — зазначає прес-служба.
Повідомляється також, що з початку 2017 року “Євро-реконструкція” не оплачує послуги з транспортування теплової енергії. Борг перед “Київенерго” станом на 1 березня сягнув 38 млн грн.
“Київенерго” вимушене припинити транспортування теплоенергії від Дарницької ТЕЦ. Водночас відповідальність перед столичною громадою зобов’язує “Київенерго” поінформувати про ситуацію органи міської влади, аби сприяти врегулюванню заборгованості та подовженню дії договору, що дозволить уникнути відключення гарячого водопостачання Дарницькому та Дніпровському районам Києва", — повідомляють у “Київенерго”.
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