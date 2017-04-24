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У Луганську невідомі підірвали будівлю військкомату - Тимчук

24 апреля 2017 | 11:28

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Бойовики пов'язують вибух з діями українських патріотів.


У неділю, 23 квітня, у Луганську, підконтрольному бойовикам, невідомі підірвали будівлю Жовтневого районного військкомату на вулиці Калугіна, 9. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ця подія викликала ажіотаж у середовищі керівництва «ЛНР», яке пригрозило так званим «Міністерству державної безпеки» і «Міністерству внутрішніх справ» серйозними кадровими наслідками.

За даними Тимчука, у «Міністерстві державної безпеки ЛНР» відпрацьовується дві версії - диверсія сил українських диверсійно-розвідувальних груп і теракт українських патріотів, які проживають у Луганську.

«Остання версія є основною. Ведуться масштабні перевірки місцевих жителів, які проходили службу в Збройних Силах України, разом з тими, хто зараз проходить «військову службу» в лавах окупантів «2-го АК ЛНР»», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 23 квітня під час патрулювання у районі окупованого села Пришиб Луганської області підірвався на міні автомобіль СММ ОБСЄ. Як повідомлялося, загиблий на Донбасі внаслідок підриву автівки член патруля місії ОБСЄ був громадянином США.

Тиждень.ua


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