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У Луганську невідомі підірвали будівлю військкомату - Тимчук
24 апреля 2017 | 11:28
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Бойовики пов'язують вибух з діями українських патріотів.
У неділю, 23 квітня, у Луганську, підконтрольному бойовикам, невідомі підірвали будівлю Жовтневого районного військкомату на вулиці Калугіна, 9. Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, ця подія викликала ажіотаж у середовищі керівництва «ЛНР», яке пригрозило так званим «Міністерству державної безпеки» і «Міністерству внутрішніх справ» серйозними кадровими наслідками.
За даними Тимчука, у «Міністерстві державної безпеки ЛНР» відпрацьовується дві версії - диверсія сил українських диверсійно-розвідувальних груп і теракт українських патріотів, які проживають у Луганську.
«Остання версія є основною. Ведуться масштабні перевірки місцевих жителів, які проходили службу в Збройних Силах України, разом з тими, хто зараз проходить «військову службу» в лавах окупантів «2-го АК ЛНР»», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у неділю, 23 квітня під час патрулювання у районі окупованого села Пришиб Луганської області підірвався на міні автомобіль СММ ОБСЄ. Як повідомлялося, загиблий на Донбасі внаслідок підриву автівки член патруля місії ОБСЄ був громадянином США.
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