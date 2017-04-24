Луганське енергетичне об'єднання припинить електропостачання окупованої Луганщини

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" з 25 квітня згідно з рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та ДП "Енергоринок" припиняє постачання електроенергії в неконтрольовану частину Луганської області. Про це повідомив генеральний директор ЛЕО Володимир Грицай в ефірі "Луганського обласного телебачення" в неділю, 23 квітня.

"Буквально вчора вранці (в суботу, 22 квітня - Ред.) ми отримали документи від ДП "Енергоринок", які підтверджені документом з Міненерговугілля за підписом міністра Ігоря Насалика, що з 25 квітня буде повністю припинено перетік електроенергії на неконтрольовану сторону. Відповідно, зараз наші технічні служби проводять певні заходи, і з 25-го квітня, з нуля годин, перетікання повинно бути повністю відключене", - сказав він.

Грицай додав, що, в тому числі, буде припинена подача електроенергії для потреб "Попаснянського водоканалу".

Раніше Грицай заявляв, що в 2015 році Кабмін Арсенія Яценюка зобов'язав ЛЕО поставляти електроенергію на непідконтрольні території. У 2016 році Кабмін Володимира Гройсмана змусив компанію щомісячно поставляти на окуповані території електроенергію на 300 млн грн, оплачуючи її Енергоринку з надходжень від споживачів з підконтрольної території.

ЛЕО неодноразово зверталося до уряду з проханням прийняти рішення про обмеження, або припинення подачі електроенергії на неконтрольовану територію через відсутність її оплати.