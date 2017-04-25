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Про власть, воров, бандитов и мафию
25 апреля 2017 | 10:00 , Андрей Головачев
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Вообще говоря, если отбросить частности , то главными акторами ,определяющими всю комедию и драму социально-экономической жизни в Украине являются официальная власть , воры, бандиты и мафия. Причем надо сразу оговориться что реальная власть ( а не фасадная) , как правило , формируется из представителей трех последних страт.
Сами по себе термины " бандиты", " мафия" и "воры" не несут в себе никакой отрицательной коннотации. Они просто определяют некие общественные группы с определенным менталитетом, которые ведут себя тем или иным образом.
Например, воры живут главным образом от воровства бюджетов всех уровней. Часть наворованного вывозиться за рубеж, часть - инвестируется внутри страны. Благодаря ворам экономика Украины еще кое как держится на плаву, т.к. воры обеспечивают свой бизнес практически бесплатным капиталом. Если бы украинский бизнес пользовался украинскими кредитами( по ставке 25%) , то он был бы просто абсолютно неконкурентноспособен.
Бандиты. Их функция значительно шире и сложнее чем просто заниматься гоп -стопом. Этой мелочью занимаются низшие страты бандитов. У главарей бандитов главные задачи -это силовое перераспределения собственности от лохов в пользу " правильных пацанов" и обеспечение сохранности отобранного. Картина мира бандитов строго иерархизирована, они живут " по понятиям", в основе которых лежит жесткая стратификация. Для бандитов и воры и мафия -это лохи. Бандиты, в отличии от воров , обеспокоены судьбой страны , ее величием , культурой и даже военным превосходством. Поэтому , в отличии от воров, которые зачастую занимаются сугубо " гражданским" бизнесом, воры берутся даже за "военку" и за стратегическое сырье. Налоги не платят никогда и взяток не дают из принципа. Пьют исключительно водку и не брезгают наркотой.
Украинские мафии специфичны( без омерты) , созданы и функционируют строго по территориально -административному принципу, как подразделения местных органов власти. Основные задачи: крышевание бизнеса на подмандатной территории, выполнение функций третейских судов, а также функций исполнительной службы для выполнению решений мафиозного суда. Тесно связаны с властью , поэтому любят баню, как место где решаются вопросы.
Воры, бандиты, мафия и сама власть присутствуют в каждом городе, районе, поселке и селе. Сложные , непубличные отношения между ними в решающей степени определяют социально -экономическую и даже политическую жизнь на том или ином уровне административно - территориальной иерархии.
Надо отметить что , в отличии от вертикали власти, бандиты , воры и мафия полностью автономны, не входят ни в какие вертикальные цепочки и жестко отстаивают свою территорию от непрошеных гостей. Когда Саакашвили создал невыносимые условия для воров в законе в Грузии, последние рванули в Украину, но и тут их встретил не радушный прием. Часть отстреляли, часть -отправили назад.
В спокойные времена воры, мафия, бандиты и власть обеспечивают некую стабильность жизни региона и предсказуемость реакции на те или иные возмущения среды. Соотношение между бандитами, мафией и ворами, по численности, влиянию и власти, различается от региона к региону. Например, на востоке страны преобладают бандиты, в центре- воры, а на западе -мафия.
В нестабильные времена, во время майданов, после тяжелых выборов, в регионах нарушается баланс, связанный с переформатированием власти , воров и мафии. Это приводит к серьезной социальной напряженности, переделам зон влияния и собственности. И задача власти заключается в том чтобы как можно быстрее достигнуть баланса и консенсуса. Например, после того как разгромили старых ментов и назначили новых полицейских, то в регионах с пол года наблюдались волнения , стрельба и пальба, пока новые полицейские не вписались в расклад сил, традиционно взяв на себя крышевание наркоты, проституции , педофилии и другой всякой мелочевки.
Динамичное взаимодействие местной власти , мафии, воров и бандитов, в сущности и составляет суть нашего так называемого местного самоуправления. Другого пока нет и не предвидится и если Украина, не дай Бог, начнет трещать , то именно они будут удерживать Неньку от распада до последнего.
Когда чиновники из МВФ пытаются бороться с коррупцией на Украине , я улыбаюсь.
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