Аэропорт «Киев» (Жуляны) приостановил переговоры с Ryanair

24 апреля 2017 | 10:50

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) временно приостановил диалог с крупнейшим европейским лоукостером компанией Ryanair из-за несоответствия ценовых требований авиакомпании возможностям аэропорта, заявил глава совета директоров аэропорта «Киев» Денис Костржевский, пишут Українські новини.

«Переговоры — это довольно длительный процесс, и мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Но на данном этапе аэропорт „Киев“ временно приостановил диалог с Ryanair, потому что ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с нашими возможностями», — заявил он.

По словам Костржевского, Ryanair предполагает, что аэропорт снизит аэропортовый сбор в среднем на 60-80%. При этом в Украине данный сбор является регулируемым тарифом, в который входит стоимость топлива, отопление, зарплата персонала, и ряд других расходных статей, и этот сбор аэропорт вынужден согласовывать с профильным регулятором, Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли.

«Задумайтесь, как можно предоставить 80% или даже 50% скидку от этой цены, если рентабельности в ней заложено всего около 10%. Это экономически невыгодно. Соответственно, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпадают с нашей экономической моделью работы аэропорта. Именно по этой причине мы и приостановили переговоры», — подчеркнул Костржевский.

Он отметил, что у компании Ryanair есть европейский опыт получения таких низких цен в аэропортах, однако при этом в Европе есть государственные дотации для аэропортов, а в Украине их нет.

Напомним, крупнейший европейский лоукостер компания Ryanair намерена открыть рейс «Львов — Берлин» в сентябре.

Также компания рассматривает возможность начать выполнение рейсов из Львова в Италию и Испанию в 2018 году.

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