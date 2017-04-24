Нефть обвалилась после переговоров России и ОПЕК

24 апреля 2017 | 10:09

Рынок нефти после продолжавшейся сутки паузы вернулся в режим резкого падения цен. Стоимость сортов Brent и WTI, к которым привязаны поставки в Европе и США, свалилась к минимальным значениям за 3,5 недели после того, как в Вене завершились переговоры России и ОПЕК, обсуждавших возможность продления сделки по снижению добычи.

Накануне встречи ближневосточные члены картеля открыто заявили о готовности пролонгировать нефтяной пакт до конца 2017 года. Как сообщил в интервью Bloomberg министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи, эта позиция согласована всеми странами, входящими в совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в том числе Саудовской Аравией и ОАЭ.

"Несмотря на высокий уровень исполнения договоренности, мы не достигли нашей цели - снижения запасов до среднего за пять лет уровня", - объяснил в интервью Blоomberg 20 апреля саудовский министр энергетики Халед аль-Фалих.



Но Россия поддержать инициативу ОПЕК на данный момент не готова, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, позиция РФ еще не сформирована. "В мае месяце будем обсуждать", - сказал Новак, добавив, что предстоят "консультации" с другими странами и российскими нефтяными компаниями.