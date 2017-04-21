Что есть в арсенале у Северной Кореи

21 апреля 2017 | 10:35

Се­ве­ро­ко­рей­ский фронт ока­зал­ся в цен­тре вни­ма­ния ад­ми­ни­стра­ции До­наль­да Трам­па, осо­бен­но после неудач­но­го за­пус­ка бал­ли­сти­че­ской ра­ке­ты в вос­кре­се­нье. Глав­ный со­вет­ник Трам­па по без­опас­но­сти, ге­не­рал-лей­те­нант Гер­берт Мак­ма­стер, за­явил, что США «дол­жен со­труд­ни­чать с Ки­та­ем са­мы­ми раз­но­об­раз­ны­ми спо­со­ба­ми», чтобы от­ве­тить на про­во­ка­ции КНДР. Вот несколь­ко карт, де­мон­стри­ру­ю­щих воз­мож­но­сти Се­вер­ной Кореи в ядер­ном и неядер­ном во­ору­же­нии.

Самая непо­сред­ствен­ная угро­за ближ­не­го дей­ствия — это се­ве­ро­ко­рей­ская ар­тил­ле­рия на гра­ни­це, ко­то­рая может на­но­сить удары по зна­чи­тель­ной части Южной Кореи — наи­бо­лее уяз­ви­ма ока­за­лась зона про­тя­жен­но­стью при­мер­но в 15 км от гра­ни­цы. Тем не менее, по дан­ным Stratfor, в зону дей­ствия более тя­же­лой се­ве­ро­ко­рей­ской ар­тил­ле­рии по­па­да­ют даже такие го­ро­да, как Сеул. Как видно из сле­ду­ю­ще­го гра­фи­ка, при ны­неш­нем ли­де­ре Се­вер­ная Корея осу­ще­стви­ла боль­ше за­пус­ков бал­ли­сти­че­ских ракет, чем за время прав­ле­ния двух его пред­ше­ствен­ни­ков вме­сте взя­тых. Как от­ме­ча­ет Bloomberg, Ким Чен Ын за­мет­но уско­рил раз­ви­тие ядер­ной про­грам­мы стра­ны с мо­мен­та при­хо­да к вла­сти в 2011 году, и сей­час у стра­ны могут быть ра­ке­ты, спо­соб­ные сбро­сить целых 20 атом­ных бомб на Южную Корею и Япо­нию.

Те­перь режим со­сре­до­то­чен на со­зда­нии ра­ке­ты даль­не­го ра­ди­у­са дей­ствия, ко­то­рая смо­жет до­ста­вить ядер­ную бо­е­го­лов­ку в сто­ли­цу Со­еди­нен­ных шта­тов. Этот гра­фик обоб­ща­ет все, что нам из­вест­но о ра­кет­ном ар­се­на­ле КНДР: На сле­ду­ю­щей ил­лю­стра­ции по­ка­зан мак­си­маль­ный рас­чет­ный диа­па­зон для се­ве­ро­ко­рей­ских бал­ли­сти­че­ских си­стем. Хотя су­ще­ству­ют неко­то­рые раз­но­гла­сия в оцен­ках ра­ди­у­са до­ся­га­е­мо­сти наи­бо­лее «про­дви­ну­тых» ракет Тэп­хо­дон-2 и KN-14, пред­по­ла­га­ет­ся, что они могут пред­став­лять угро­зу для боль­шей части тер­ри­то­рии США. Тем не менее ана­ли­ти­ки го­во­рят, что Тэп­хо­дон-2 ис­поль­зу­ет­ся толь­ко для за­пус­ка спут­ни­ков на ор­би­ту и, ве­ро­ят­но, не под­хо­дит для пе­ре­но­са ядер­ных бо­е­го­ло­вок. Еще силь­нее, чем Тэп­хо­дон-2, Запад тре­во­жит еще не ис­пы­тан­ная меж­кон­ти­нен­таль­ная бал­ли­сти­че­ская ра­ке­та KN-08. При ра­ди­у­се до­ся­га­е­мо­сти около 11,5 тыс. км она может угро­жать це­ло­му ряду круп­ных го­ро­дов США. В на­ча­ле года Ким Чен Ын за­явил, ска­зал, что Се­вер­ная Корея на­хо­дит­ся на «по­след­ней ста­дии» под­го­тов­ки к ис­пы­та­нию ра­ке­ты, на что До­нальд Трамп от­ве­тил в Twitter: «Этого не про­изой­дет!».

Кроме того, во время па­ра­да в честь Дня солн­ца на вы­ход­ных Се­вер­ная Корея по­ка­за­ла новую МБР, ко­то­рая, по дан­ным юж­но­ко­рей­ской армии, длин­нее су­ще­ству­ю­щих KN-08 или KN-14 и, таким об­ра­зом, может ока­зать­ся самым даль­но­бой­ным ору­жи­ем в ар­се­на­ле ре­жи­ма — если, ко­неч­но, дей­стви­тель­но функ­ци­о­ни­ру­ет.

На­ко­нец, еще одной по­тен­ци­аль­ной угро­зой яв­ля­ет­ся спо­соб­ность Се­вер­ной Кореи до­ста­вить ядер­ное ору­жие к ти­хо­оке­ан­ско­му по­бе­ре­жью с по­мо­щью под­вод­ных лодок. Под­вод­ные лодки ра­бо­та­ют на ди­зель­ном топ­ли­ве, по­это­му их можно легко об­на­ру­жить и уни­что­жить, как толь­ко они по­ки­нут порт, — о чем США, несо­мнен­но, пре­крас­но знают, — но и они могут на­це­лить­ся на Ва­шинг­тон, если им удаст­ся по­до­брать­ся до­ста­точ­но близ­ко.



Инсайдер