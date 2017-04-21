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Что есть в арсенале у Северной Кореи
21 апреля 2017 | 10:35
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Северокорейский фронт оказался в центре внимания администрации Дональда Трампа, особенно после неудачного запуска баллистической ракеты в воскресенье. Главный советник Трампа по безопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер, заявил, что США «должен сотрудничать с Китаем самыми разнообразными способами», чтобы ответить на провокации КНДР. Вот несколько карт, демонстрирующих возможности Северной Кореи в ядерном и неядерном вооружении.
Самая непосредственная угроза ближнего действия — это северокорейская артиллерия на границе, которая может наносить удары по значительной части Южной Кореи — наиболее уязвима оказалась зона протяженностью примерно в 15 км от границы. Тем не менее, по данным Stratfor, в зону действия более тяжелой северокорейской артиллерии попадают даже такие города, как Сеул. Как видно из следующего графика, при нынешнем лидере Северная Корея осуществила больше запусков баллистических ракет, чем за время правления двух его предшественников вместе взятых. Как отмечает Bloomberg, Ким Чен Ын заметно ускорил развитие ядерной программы страны с момента прихода к власти в 2011 году, и сейчас у страны могут быть ракеты, способные сбросить целых 20 атомных бомб на Южную Корею и Японию.
Теперь режим сосредоточен на создании ракеты дальнего радиуса действия, которая сможет доставить ядерную боеголовку в столицу Соединенных штатов. Этот график обобщает все, что нам известно о ракетном арсенале КНДР: На следующей иллюстрации показан максимальный расчетный диапазон для северокорейских баллистических систем. Хотя существуют некоторые разногласия в оценках радиуса досягаемости наиболее «продвинутых» ракет Тэпходон-2 и KN-14, предполагается, что они могут представлять угрозу для большей части территории США. Тем не менее аналитики говорят, что Тэпходон-2 используется только для запуска спутников на орбиту и, вероятно, не подходит для переноса ядерных боеголовок. Еще сильнее, чем Тэпходон-2, Запад тревожит еще не испытанная межконтинентальная баллистическая ракета KN-08. При радиусе досягаемости около 11,5 тыс. км она может угрожать целому ряду крупных городов США. В начале года Ким Чен Ын заявил, сказал, что Северная Корея находится на «последней стадии» подготовки к испытанию ракеты, на что Дональд Трамп ответил в Twitter: «Этого не произойдет!».
Кроме того, во время парада в честь Дня солнца на выходных Северная Корея показала новую МБР, которая, по данным южнокорейской армии, длиннее существующих KN-08 или KN-14 и, таким образом, может оказаться самым дальнобойным оружием в арсенале режима — если, конечно, действительно функционирует.
Наконец, еще одной потенциальной угрозой является способность Северной Кореи доставить ядерное оружие к тихоокеанскому побережью с помощью подводных лодок. Подводные лодки работают на дизельном топливе, поэтому их можно легко обнаружить и уничтожить, как только они покинут порт, — о чем США, несомненно, прекрасно знают, — но и они могут нацелиться на Вашингтон, если им удастся подобраться достаточно близко.
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