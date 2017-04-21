На Елисейских полях в Париже - стрельба. Погиб полицейский.

21 апреля 2017 | 00:07

Причины не известны

В центре Парижа на улице Елисейские поля произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое сотрудников полиции, информирует news.eizvestia.com.

Один полицейский погиб, сообщает Reuters. Человек, открывший огонь по полиции, также был убит, пишет агентство. Агентство со ссылкой на полицию пишет о как минимум двух нападавших.

Информации об обстоятельствах стрельбы пока нет.

Район происшествия оцеплен, сообщает «Би-би-си». Полиция в твиттере просит людей избегать района Елисейских полей.