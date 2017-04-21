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На Елисейских полях в Париже - стрельба. Погиб полицейский.
21 апреля 2017 | 00:07
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Причины не известны
В центреа на улице Елисейские поля произошла , в результате которой пострадали двое сотрудников полиции, информирует .
Один полицейский погиб, сообщает Reuters. Человек, открывший огонь по полиции, также был убит, пишет агентство. Агентство со ссылкой на полицию пишет о как минимум двух нападавших.
Информации об обстоятельствах стрельбы пока нет.
Район происшествия оцеплен, сообщает «Би-би-си». Полиция в твиттере просит людей избегать района Елисейских полей.
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