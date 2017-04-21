15 причин для отставки Авакова

21 апреля 2017 | 08:57

За три года Министерство внутренних дел не смогло выполнить и половины того плана, который оно само для себя приняло в 2014 году.

15 мероприятий, которые были определены как "первоочередные", не выполнены до сих пор.

При оценке результатов реформирования Министерства внутренних дел во времена трехлетнего управления Арсена Авакова экспертная среда существенно разделилось.

С одной стороны, произошли структурные изменения - в частности, создание патрульной полиции, был принят новый закон о Национальной полиции, чего не происходило за все годы независимости. Но с другой стороны, выстроенная система не способна эффективно противодействовать новым вызовам, в том числе существенному росту преступности.

Несмотря на такую разницу в оценках, пожалуй, наиболее объективно будет оценить реформирование МВД в соответствии с утвержденными правительственных планов.

Так, 20 октября 2014 года Кабмин своим распоряжением утвердил Концепцию первоочередных мер по реформированию системы Министерства внутренних дел на 2015-2016 годы. На дворе уже 2017-й, поэтому пришло время установить степень выполнения этой Концепции.

Простой арифметический подсчет показывает, что половина из предусмотренных в Концепции реформы МВД мероприятий - а это 15 из 30 - вообще не реализована. То есть, руководство министерства оказалось не способным выполнить каждое второе задание, которое поставило именно перед собой. Самое печальное в этой ситуации то, что эти планы не были "спущены" сверху или навязанные министерству извне - они готовились в стенах МВД.

Главные провалы МВД

1. Не введена автоматическая фиксация нарушений в сфере дорожного движения.

При этом необходимая законодательная база была принята еще в июле 2015 года. Однако министерство уже два (!) года не может решить, как и за чей счет наладить на дорогах систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Украина остается единственным в Европе государством, где отсутствует какой-либо контроль за скоростью на дорогах. Это бездействие министерства приводит к катастрофическим последствиям: в 2015 году на дорогах нашей стране погибли 1.181 человек и 7.215 травмированы из-за бесконтрольного превышение скорости водителями транспортных средств.

Не заработала также система безналичной оплаты штрафов, как было запланировано.

2. Не обеспечена надлежащая идентификация полицейских.

Вспомним, что и через три года после евромайдана, до сих пор не установлены лица, причастные к избиению участников Революции достоинства и массовых расстрелов, потому что на одежде/шлемах силовиков не было уникальных служебных номеров (шевронов, жетонов или бейджей). И это является одной из главных причин безнаказанности и невозможности привлечь виновных милиционеров и военнослужащих внутренних войск к уголовной или дисциплинарной ответственности.

Несмотря на огромный запрос со стороны общества, а также наличие соответствующего положения в концепции - министерство не желает вводить европейские стандарты идентификации полицейских.

Представители МВД не допустили введения этих правил и в новом законе о полиции.

Не реализованы также превентивные инициативы, направленные на повсеместное установление защищенных средств видеофиксации в помещениях, транспортных средствах полиции и форменной одежде полицейских, а также терминалов регистрации посетителей помещений полиции. Эти простые, техничные вещи являются важным средством противодействия пыткам и иному незаконном обращению полицейских с обычными гражданами.

МВД считает, что прозрачности и подконтрольности работы полицейских еще не пришло время.

3. Не реализовано привлечение населения и институтов гражданского общества к принятию управленческих решений.

Представители МВД не желают видеть представителей общественности ни в процедуре привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности, ни в процедуре отбора полицейских полицейскими комиссиями. Ведь до сих пор не определен четкий перечень должностей в полиции, для заполнения которых проводится конкурсный отбор полицейскими комиссиями.

Деятельность полицейской комиссии центрального аппарата заблокирована, а в городах и районах вопреки закону невозможно создать полицейские комиссии - на областном уровне. Также не утверждены правила и порядок подготовки отчетов о полицейской деятельности и приоритетов, поставленных полицейскими комиссиями.

4. Не усовершенствована структура и работа полиции.

Хотя в Концепции прямо закреплео обещание относительно "создания единой системы электронного документооборота с системой планирования текущей деятельности", "определение дифференцированных нормативов штатной численности и нагрузки", "оптимизации количества предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления МВД".

5. Не внедрена современная европейская модель образования полицейских.

При этом на ведомственные полицейские вузы из госбюджета расходуется один миллиард гривен.

А министерство, в свою очередь, пытается протолкнуть решение правительства об уравнении специальности "правоохранительная деятельность" и "правоведение", таким образом сохранив популярными свои заведения для абитуриентов. Но программы и философия подготовки соискателей по этим специальностям существенно различаются, что в будущем не позволит обеспечить существенное качественное обновление юридической профессии (судей, прокуроров, адвокатов).

* * *

Впрочем, впоследствии руководство МВД поняло, что ставить слишком амбициозные цели рискованно - и потому существенно изменило свой подход к формированию своих задач.

Теперь их определяют минимально допустимо.

Так, в среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года предусмотрено лишь один (!) мероприятие по полиции - создание дорожной полиции. По мнению министерства, другие реформаторские шаги уже не нужны, и все изменения введены.

Другая тактика проявляется в деятельности МВД, когда какая-то из правительственных задач не выполняется.

Так, в плане приоритетных действий правительства на 2016 год предполагалось до конца прошлого года усовершенствовать процедуру регистрации транспортных средств. Этого мы не дождались. Но в начале 2017 года министерство подготовило изменения в указанный план, которые предлагали исключить это положение о порядке регистрации автомобилей.

Логика этого манипулятивного предложения проста: нет запланированной деятельности - не надо и отчитываться.

И третий вариант поведения МВД - вводить в заблуждение украинское общество и наших международных партнеров, что "реформы происходят в соответствии с утвержденными планами".

Так, министр Арсен Аваков недавно на встрече с послами Большой семерки и Европейского Союза безапелляционно заявил, что "МВД фактически полностью выполнило стратегию реформирования, которая была разработана в 2014 году".

Нанятый работник, который не выполняет половины своих задач, имеет один выход - увольнение. Однако нанятый украинским обществом министр, который не выполнил своих задач, имеет множество вариантов для своего поведения.

Он может не отчитываться о своих результатах работы и корректировать утвержденные ранее планы. Или же - просто вводить в заблуждение своего работодателя о результатах своей работы. То есть, нас - избирателей.

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Александр Банчук, Центр политико-правовых реформ, опубликовано в блоге автора на сайте Украинская правда