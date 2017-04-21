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СБУ подозревает руководство «Укрспецсистем» в растрате 112,7 млн гривен
21 апреля 2017 | 08:40
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Служба безопасности Украины подозревает руководство государственного предприятия «Украинские специальные системы» в растрате и присвоении 112,7 млн гривен государственных средств. Об этом сообщают «Украинские новости».
«Главное следственное управление СБУ 29 марта начало расследование по статьям «присвоения имущества в особо крупных размерах, разглашение государственной тайны и служебный подлог», — говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования установлено, что 9 октября 2015 года, между Государственной миграционной службой и «Укрспецсистемами» был заключен договор, который имеет степень секретности «секретно», о закупке оборудования для оформления и выдачи ID-карточек.
СБУ заявляет, что в период с 5 октября по 15 октября 2015 неустановленные должностные лица «Укрспецсістем» разгласили сотруднику ДП, который не имел допуска к государственной тайне, секретные сведения и подделали подписи генерального директора на копии договора с Миграционной службой.
Также СБУ заявляет, что в период 2014-2015 годов гендиректором «Укрспецсистем», его заместителем и техническим директором, по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами Миграционной службы, был создан и внедрен преступный механизм растраты и присвоения бюджетных средств путем проведения незаконных финансовых операций через подконтрольные коммерческие структуры с последующим проведением бестоварных операций с фиктивными предприятиями.
Так, установлено, что большинство работ по настройке, монтажу и наладке оборудования, согласно заключенных договоров, должны были выполнять подрядные и субподрядные организации, но фактически выполнялись работниками «Укрспецсистем», а денежные средства за указанные работы были присвоены вышеуказанными лицами.
6 апреля правоохранители провели обыски в рамках уголовного производства, в том числе на фирме ООО «Орион Сити», и изъяли определенную сумм денежных средств и сервера.
Суд наложил арест на изъятое имущество и деньги.
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