Україна-Рсія: торгівля зростає

Згідно з її даними, ще сильніше виріс імпорт товарів з РФ - на 78,8%, до $ 1 млрд 16,42 млн.

Держстат додає, що весь експорт товарів з України за перші два місяці цього року збільшився на 32,7% - до $ 6,27 млрд, імпорт - на 22,1%, до $ 6,69 млрд, з урахуванням чого частка Росії в експорті становила 9,2%, тоді як в імпорті - 14,9%

Темпи нарощування товарообігу з Росією в лютому знизилися в порівнянні з січнем, коли статистичне відомство зафіксувало стрибок експорту по відношенню до аналогічного періоду минулого року на 65,8% - до $ 266,36 млн, а імпорту - на 107,4%, до $ 523, 6 млн.

З урахуванням цих даних, експорт українських товарів в РФ в лютому цього року збільшився до лютого минулого приблизно на 45,8% - до $ 212,8 млн, а імпорт - на 55,9%, до $ 316 млн.

Нагадаємо, Україна в 2016 році імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на суму $1 млрд 467,091 млн, зокрема в грудні – на $172,008 млн. Найбільші обсяги надійшли з Росії – на понад $900 млн.