ТЕМА

Україна-Рсія: торгівля зростає

20 апреля 2017 | 08:44

распечатать        комментарии [0]       добавить в

У січні-лютому 2017 року Україна експортувала в Російську Федерацію товарів на $ 576,58 млн, що на 54,4% перевищує показник січня-лютого 2016 року. Про це повідомили у Державній службі статистики.


Згідно з її даними, ще сильніше виріс імпорт товарів з РФ - на 78,8%, до $ 1 млрд 16,42 млн.

Держстат додає, що весь експорт товарів з України за перші два місяці цього року збільшився на 32,7% - до $ 6,27 млрд, імпорт - на 22,1%, до $ 6,69 млрд, з урахуванням чого частка Росії в експорті становила 9,2%, тоді як в імпорті - 14,9%

Темпи нарощування товарообігу з Росією в лютому знизилися в порівнянні з січнем, коли статистичне відомство зафіксувало стрибок експорту по відношенню до аналогічного періоду минулого року на 65,8% - до $ 266,36 млн, а імпорту - на 107,4%, до $ 523, 6 млн.

З урахуванням цих даних, експорт українських товарів в РФ в лютому цього року збільшився до лютого минулого приблизно на 45,8% - до $ 212,8 млн, а імпорт - на 55,9%, до $ 316 млн.

Нагадаємо, Україна в 2016 році імпортувала кам'яного вугілля та антрациту на суму $1 млрд 467,091 млн, зокрема в грудні – на $172,008 млн. Найбільші обсяги надійшли з Росії – на понад $900 млн.

Інтерфакс-Україна


Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Reuters

Пелетон на Тур дэ Франс-2012
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100