Словаки вийшли на вулиці проти корупції та прем'єра

Учасники акції протесту, яку організували два 18-річні школярі, вимагали не лише ґрунтовного розслідування корупційних скандалів, але й звільнення міністра внутрішніх справ, начальника поліції та антикорупційного прокурора. Главу МВС Роберта Каліняка підозрюють, що він за хабар допоміг обвинуваченому підприємцю. Опозиції досі не вдалося відправити урядовця у відставку.

Демонстранти несли транспаранти з написами “Ми хочемо кращої країни” та “Фіцо захищає злодіїв”.

Варто зазначити, що Роберт Фіцо є чинним прем’єр-міністром Словаччини.

“Корупція — це одна з найбільших проблем Словаччини. Наші гроші зникають у кишенях олігархів”, — заявила співорганізаторка протесту Кароліна Фарска.

Президент Словаччини Андрей Кіска підтримав демонстрантів.

“Якщо всі продовжуватимуть мовчати, тут нічого не зміниться”, — заявив він.