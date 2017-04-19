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Словаки вийшли на вулиці проти корупції та прем'єра

19 апреля 2017 | 10:22

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Кілька тисяч словаків у вівторок, 18 квітня, вийшли у Братиславі на демонстрацію проти корупції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.


Учасники акції протесту, яку організували два 18-річні школярі, вимагали не лише ґрунтовного розслідування корупційних скандалів, але й звільнення міністра внутрішніх справ, начальника поліції та антикорупційного прокурора. Главу МВС Роберта Каліняка підозрюють, що він за хабар допоміг обвинуваченому підприємцю. Опозиції досі не вдалося відправити урядовця у відставку.

Демонстранти несли транспаранти з написами “Ми хочемо кращої країни” та “Фіцо захищає злодіїв”.

Варто зазначити, що Роберт Фіцо є чинним прем’єр-міністром Словаччини.

“Корупція — це одна з найбільших проблем Словаччини. Наші гроші зникають у кишенях олігархів”, — заявила співорганізаторка протесту Кароліна Фарска.

Президент Словаччини Андрей Кіска підтримав демонстрантів.

“Якщо всі продовжуватимуть мовчати, тут нічого не зміниться”, — заявив він.

УНН


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