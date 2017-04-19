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Украина нашла замену россиянам в ракетостроении
19 апреля 2017 | 08:37
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КБ «Южное» усилило сотрудничество с США и Канадой.
Ракетостроители из Днепра полностью выполнили импортозамещение российских комплектующих для изготовления ракеты-носителя «Циклон-4М». Об этом заявил генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев, сообщает «Укринформ». «Сегодня мы в процессе отладки ракеты «Циклон-4М», на которой полностью выполнено импортозамещение российских комплектующих нашими, американскими и канадскими. Ракетой заинтересовалась Канада, которая запускает собственную космическую программу. В течение ближайших четырех лет под канадскую программу начнем поставлять туда ракеты-носители нового поколения», - сказал Дегтярев.
Что касается других проектов, он сообщил, что сейчас, после аварии с американской ракетой-носителем «Антарес», комплектовавшейся российскими двигателями, КБ по заданию американцев разработало для этой ракеты собственные двигатели. Переустановка их на ракету прошла профессионально.
Сейчас КБ поставляет двигатели для ракеты «Вега» - носителя для европейской космической программы «Горизонт-2020». Уже состоялось пять успешных пусков. Также генеральный конструктор отметил перспективы возрождения международного проекта «Морской старт». «В 2014 г. были попытки его закрыть. Мы попросили отдать все оборудование нам с условием, что КБ найдет компанию, которая купит и продолжит эксплуатировать эту программу. На данный момент есть заинтересованность трех американских корпораций в покупке проекта и оборудования, включая такого гиганта аэрокосмической отрасли, как Boeing», - отметил Дегтярев.
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