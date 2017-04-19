Что Порошенко попросит у Великобритании

"Великобритания не входит в шенгенскую зону, а значит, обязательно, когда будет либерализация визового режима, будут обсуждаться вопросы упрощения открытия виз для украинцев в Великобританию. Мы знаем, что президент будет выступать перед бизнес-инвесторами", - сказала она.

Луценко отметила, что Великобритания "очень серьезно работает с нами и предоставляет нам серьезную помощь оборонного значения".

"Президент также об этом будет говорить, о проектах военно-технического характера. Даже есть такие предпосылки, что Великобритания может разместить некоторые заказы оборонного значения на предприятиях в Украине. Есть очень много тем для разговора", - рассказала нардеп.

18-19 апреля президент Петр Порошенко будет находиться с визитом в Великобритании.