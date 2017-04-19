ТЕМА

Что Порошенко попросит у Великобритании

19 апреля 2017 | 09:35

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Президент Петр Порошенко в ходе своего визита в Великобританию обсудит либерализацию визового режима и военного сотрудничества между странами


Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "ДС" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Великобритания не входит в шенгенскую зону, а значит, обязательно, когда будет либерализация визового режима, будут обсуждаться вопросы упрощения открытия виз для украинцев в Великобританию. Мы знаем, что президент будет выступать перед бизнес-инвесторами", - сказала она.

Луценко отметила, что Великобритания "очень серьезно работает с нами и предоставляет нам серьезную помощь оборонного значения".

"Президент также об этом будет говорить, о проектах военно-технического характера. Даже есть такие предпосылки, что Великобритания может разместить некоторые заказы оборонного значения на предприятиях в Украине. Есть очень много тем для разговора", - рассказала нардеп.

 18-19 апреля президент Петр Порошенко будет находиться с визитом в Великобритании.



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