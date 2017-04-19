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НБУ взялось за госпредприятия
19 апреля 2017 | 10:28
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Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 49 производств по коррупции на государственных предприятиях. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.
«Среди более чем трех сотен производств, которые в настоящее время расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касаются коррупции на государственных предприятиях (ГП). В поле зрения детективов находятся 35 государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли», – сообщает антикоррупционное ведомство, информирует.
«По предварительным оценкам, суммарные убытки, причиненные этим предприятиям из-за уголовных коррупционных правонарушений, превышают 20 млрд грн. Самыми «коррумпированными» являются компании, которые относятся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности, транспортной отрасли», – отмечают в НАБУ.
По состоянию на начало апреля о подозрении в причинении ущерба государственным предприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена. Детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер предмета преступления по этим делам превышает 1,5 млрд грн.
Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица. Отдельно подчеркивается, что благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн грн. Хищение еще почти 0,5 млрд грн удалось предотвратить. Ликвидировано несколько масштабных коррупционных схем. Наибольший общественный резонанс в прошлом году получили расследования, связанные с такими компаниями как «Укргазвыдобування», «Запорожьеоблэнерго», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», «Одесский припортовый завод», «Объединенная горно-химическая компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат» и другие.
«В целом детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по 319 уголовным процессам (по состоянию на 31.03.2017). Совокупный размер предмета расследуемых преступлений превышает 85 млрд грн», – заявили в НАБУ.
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