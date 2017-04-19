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США и Япония намерены поставить КНДР на место
19 апреля 2017 | 09:18
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Вице-президент США Майк Пенс прокомментировал продолжение ракетной и ядерной программы Северной Кореи, заявив о том, что США готовы оказывать и дипломатическое, и экономическое давление на КНДР. Он сказал о том,что Америка не успокоится до тех пор, пока правительство Кореи не откажется от ядерного оружия. , информирует news.eizvestia.com.
Во время диалога с японским премьером Синдзо Абе, вице-президент отметил, что США вместе с Японией и не остановятся пока не добьются своей главной цели — безядерного Корейского полуострова. Он повторил слова американского президента Дональда Трампа о том, что все варианты лежат на столе.
Майк Пенс и Сидзо Абе договорились и о том, что необходимо добиваться от Китая более активного участия в решение глобальной проблемы.
Отметим, в последнее время ситуация с Северной Кореей серьезно обострилась. Ранее министр обороны Китая заявил о том, что в случае войны между КНДР и США победителя попросту не будет. Вместе с тем, власти Кореи не намерены идти на компромиссы и продолжают проверить Запад на прочность.
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