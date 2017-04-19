Почему НАТО уже победило Россию

19 апреля 2017 | 08:15

Решение Трампа наконец принять Черногорию в ряды НАТО было ожидаемым. Несмотря на то, что еще недавно возникали сомнения в том, что между новой администрацией США и Альянсом идеальные отношения. Наблюдатели отмечали: вступление Черногории будет воспринято в Кремле крайне раздраженно, как, впрочем, и все, что связано с НАТО. Москва не разочаровала, назвав вступление Черногории в НАТО «провокацией».

США ратифицировали Протокол о присоединении Черногории к НАТО ожидаемо предпоследними, теперь осталось согласиться только Испании. Черногория станет 29-й страной организации, возникшей благодаря «миролюбивой» политике СССР. Поэтому все стоны и возгласы разочарования Москве следовало бы отнести к товарищу Сталину, который сделал все, чтобы недавние союзники, которые спасли Советский Союз от гитлеровской оккупации, быстро превратились во врагов. Как, впрочем, и к другим советским вождям. Запад был явно разочарован тем, что советская армия, получившая огромную помощь по программе ленд-лиз, освободила не только свою территорию, но и смогла пойти в наступление – до Берлина. Добивали Третий Рейх всем миром, но только Советский Союз посчитал, что «освобожденное» им, то есть, захваченное – принадлежит ему, информирует еizvestia.com.

Благодарные поляки, чехи, венгры встречали советских солдат цветами, а те им в благодарность за это навязали социализм со всеми сопутствующими прелестями – с концлагерями, выселением, политическими преследованиями и цензурой. В Болгарии, которую в сентябре 1944 года советская армия заняла без единого выстрела, новая коммунистическая власть построила 44 концентрационных лагеря для противников марксизма-ленинизма. Но по всей Болгарии стоят монументы советским солдатам-освободителям. Есть еще одно напоминание о советской армии – скромный бетонный монумент в Бургасе, поставленный в честь девяноста советских солдат и офицеров, которые 9 сентября 1944 года обнаружили на железнодорожной станции «освобожденного» города цистерну со спиртом и распили ее. Спирт оказался метилом, и теперь там стоит бетонная «чушка» со словами – «Тук са погребани съветските войни починали в гр. Бургасе».

Первые двенадцать стран – США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия – 4 апреля 1949 года подписали договор о создании НАТО. Как говорил генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен, организация была создана для защиты Европы от советского вторжения: «НАТО была создана в опасном мире. В то время как тень СССР сгустилась над Европой, 12 стран по обе стороны Атлантики объединились для защиты своей безопасности и главных ценностей: свободы, демократии, прав человека и главенства закона». Именно политические цели были приоритетом основателей НАТО, лишь потом – военные. Но сейчас страны-члены НАТО – это на самом деле мощная военная сила, это более 70 процентов всего военного общемирового потенциала.

Причины дальнейшего расширения НАТО были те же – советская военная угроза. 18 февраля 1952 года в блок одновременно вступили Греция и Турция. Для Греческой республики опасность была в том, что окончившие Вторую мировую войну греческие партизаны, которых вооружал и координировал Кремль, претендовали на большее – они хотели видеть Грецию как социалистическое государство, вроде Болгарии или Румынии. По другой причине, но также ощутила на себе притязания и Турция. Территориальные – Россия хотела вернусь себе то, что потеряла во время подписания Карского договора 1921 года. Но даже несмотря на кипрскую войну, когда Турция оккупировала 30 процентов территории Кипра, обе страны не вышли из НАТО, а лишь на шесть лет приостановили свое участие в военной программе. В 1955 и 1982 годах к НАТО присоединились Германия и Испания.

Самое неприятное ожидало Кремль в 1991 году, после распада СССР и Варшавского договора. Созданная за 36 лет до этого как альтернатива НАТО, Организация Варшавского договора (ОВД) объединяла советские сателлиты – Албанию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Польшу, Чехословакию, ГДР и собственно СССР. Советским генералам, которые получили под свое начало еще несколько сот тысяч солдат и офицеров (а в 1985 году численность войск ОВД составила 7 562 987 военнослужащих), было удобно подавлять вспыхнувшие в нескольких оккупированных странах восстания: в 1956-м – Венгерское, в 1968 году – Пражское. С распадом СССР у Кремля ничего не осталось – ни Варшавского договора, ни «социалистического лагеря», ни собственной армии, потрепанной в Афганистане.

Через десять лет после избавления от социализма бывшие «страны народной демократии», как их называли в Кремле, начали путь в НАТО. В 1999 году, после изменения законодательства и приведения национальных армий к стандартам НАТО, членами блока стали Венгрия, Польша, Чехия, в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония. Албания и Хорватия присоединились в 2009 году. Теперь 29-й страной-членом НАТО станет Черногория. Хороший потенциал для сближения и вступления есть у Македонии, Боснии и Герцеговины, Грузии и Украины.

После начала войны в Украине с НАТО стали сближаться даже те страны, которые позиционировали себя нейтральными и независимыми, например, Финляндия и Швеция. И в Альянсе, судя по всему, совсем не против их принять в свои надежные объятия, несмотря на то, что соотношение вооруженных сил стран НАТО уже в три с лишним раза превышают численность российской армии. Вооружения и его качества несравнимы. Если даже Россия позовет на помощь страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то и в этом случае получит лишь незначительное подспорье. Хотя с трудом можно представить, чтобы вооруженные силы Армении или Казахстана могли противостоять НАТО. ОДКБ была создана скорее как заменитель Варшавского договора и для успокоения российского тщеславия, чем в целях реального противостояния с НАТО.

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Как бы не развивалось расширение НАТО в дальнейшем, можно с уверенностью говорить о том, что Альянс со своими обязанностями справился. После создания НАТО Россия больше не может удовлетворять свой имперский аппетит и расширять зону влияния. Напротив, Россия потеряла Восточную и Центральную Европу, и постепенно, с каждым годом, теряет своих сателлитов на постсоветском пространстве. Кремлевская пропаганда по-прежнему пытается создать противостояние, настраивая русскоязычных жителей бывшего СССР против НАТО, рассказывая сказки об Ираке и Югославии, Афганистане и Сирии, но делает это настолько бездарно и коряво, что уже мало кому не ясно – это ложь.

Когда создавался НАТО, главным приоритетом для всех стран-участниц было развитие демократии и соблюдение прав человека. Когда в 1955 году создавался Варшавский договор, все страны-члены ОВД были социалистическими, с единственной правящей партией – коммунистической, по-разному называемой. Соответственно, заподозрить, что КПСС позволит в Польше или Чехословакии соблюдать права человека, было невозможно. Как пример – восстания, которые подавлялись коллективно, для чего и создавалась ОВД. Если бы Варшавский договор был уже в 1953 году, Берлинское восстание в ГДР подавляла бы не только советская армия, но и армии стран-участниц ОВД. В то время как представить, чтобы на территории НАТО войска использовались против мирных жителей невозможно. Как и трудно представить Альянс в качестве полицейской организации.

Расширение НАТО – это предвестник конца Российской империи, как бы она не называлась, СССР в прошлом, Российская Федерация – сейчас. Кремль не может представить себе существование без войн и оккупаций. Только за 26 лет существования современной России ее войска воевали в Чечне, Грузии, Украине и сейчас в Сирии. И везде это были наступательные операции, а не оборонительные. Как и в 1990-х годах, в НАТО сейчас вступают те страны, которые Кремль обидел за свою советскую историю. Еще активнее будут стремиться стать членами Альянса те, кого он пытается завоевать сейчас. И чем чаще слышна агрессивная риторика из Кремля, тем сильнее у соседей России желание получить реальную защиту и стать развитыми странами.

И еще немного из личных впечатлений. В 1995 году я короткое время прожил в Кабуле, столице Афганистана. На тот момент прошло только шесть лет со времени освобождения от советской оккупации и три года после падения просоветского режима Мохаммада Наджибуллы. Вокруг Кабула шла война – различные группировки воевали друг с другом, некоторые объединялись, чтобы противостоять наступлению талибов. В городе не было электричества, дороги были разбиты, магазинов не было, продукты можно было купить только на базаре.

Я улетел из Кабула за несколько месяцев до захвата города талибами. В 2001 году началась операция НАТО и были созданы силы безопасности – International Security Assistance Force; ISAF. Теперь я смотрю по спутнику несколько афганских телеканалов и поражаюсь переменам: в Кабуле есть супермаркеты, появился сервис, о котором двадцать лет назад было невозможно мечтать. Страна начала стремительно развиваться и приходить в себя после многочисленных войн последних десятилетий.

Само собой, власти нынешней России никогда не сознаются в том, что НАТО их уже победил, даже не вступая в прямое столкновение. Для НАТО, как было заявлено еще в 1949 году, главным было создание условий для развития – и политического, и экономического. У России же сейчас осталась лишь пропаганда, которая каждый день теряет аудиторию. В то время как по данным социологического исследования, проведенного в Грузии в марте, 82 процента населения страны хочет видеть ее в составе НАТО. Число сторонников НАТО растет и в Украине. России придется с этим считаться, какие бы имперские атавизмы не мучали Путина и Медведева.