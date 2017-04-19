КНДР и новый "Карибский кризис"

19 апреля 2017 | 09:04

«Несмотря на то, что испытания северокорейских ракет в прошлое воскресенье закончились неудачей, ситуация на Корейском полуострове остается предельно опасной», — пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Welt Клеменс Вергин. Автор напоминает о том, что во время внезапного визита в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США рассматривают все опции, в том числе военную.

Американская газета The New York Times уже назвала нынешнюю ситуацию «Карибским кризисом под лупой времени». И для обострения ситуации, как отмечает Вергин, есть несколько причин: «Во-первых, это непредсказуемый Ким Чен Ын в Пхеньяне, который больше не хочет, чтобы его сдерживал большой китайский брат. А во-вторых, в Белом доме сидит новичок, который считает, что Америка должна стать более непредсказуемой, и который за несколько последних недель показал свою любовь к большому арсеналу американских военных, в том числе «матери всех бомб» и крылатым ракетам». Но главный фактор эскалации ситуации — это «прогресс КНДР в деле развития вооружений, который позволил бы ей через несколько лет совершить удар по США. И северокорейский военный парад, прошедший на выходных, стал самым впечатляющим доказательством этого». Поэтому, как подчеркивает издание, это «всего лишь вопрос времени, когда же Пхеньян получит отлаженную технологию, которая позволит доставить ядерное оружие до Западного побережья США», информирует news.eizvestia.com.

«Поэтому в скором времени между обоими государствами может произойти серьезное выяснение отношений, — подчеркивает Вергин. — Тем более что снимки со спутников показывают, что северокорейцы подготовились к очередному испытанию ядерного оружия, а это стало бы провокацией, на которую Трампу придется реагировать. Во всяком случае, так будет, если китайцы не предпримут вразумительных шагов, чтобы успокоить Пхеньян». Поэтому Трамп столкнется с теми же мрачными сценариями, что и многие американские президенты до него, ведь южнокорейская столица находится всего в 50 км от границы с КНДР, а Север нацелил весь свой артиллерийский арсенал на политический и экономический центр Юга. В случае же удара американцев по северокорейской ракетной и ядерной программе существует опасность сокрушительного удара возмездия.

Во время Карибского кризиса 1962 года мир находился в шаге от ядерной войны, и тогда «сумасшедшим» был Фидель Кастро, готовый даже пожертвовать своим островом ради того, чтобы утереть нос американцам. «Советы поступили тогда, как взрослые, заключили сделку с американцами и убрали свои ракеты. Но сегодняшняя ситуация сравнима с той не во всем, — заключает Вергин. — Так, ядерные бомбы Кима — не подарок, а собственной разработки. Поэтому, по всей видимости, нет никого, кто бы сейчас мог поступить так же, как это сделали Советы с Кастро. И от этого нынешний Корейский кризис оказывается даже более опасным, чем Карибский. Но, с другой стороны, сейчас миру не грозит глобальный ядерный армагеддон между двумя супердержавами. Но для КНДР это вряд ли станет утешением».