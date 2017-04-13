Підірвався торговець зброєю

13 апреля 2017 | 13:20

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На Вінниччині за фактом вибуху біля палацу «Зоря», де загинув військовослужбовець-контрактник розпочато кримінальне провадження

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вибуху 13 квітня 2017 року близько 2 години біля палацу мистецтв «Зоря» в місті Вінниця, внаслідок якого загинув військовослужбовець військової служби за контрактом та отримали осколкові поранення ще один солдат та двоє цивільних осіб. Установлено, що двоє солдат поїхали в короткострокову відпустку терміном на 10 діб та прибули на центральний автовокзал із військового полігону «Широкий Лан», де проходили військові навчання. Після чого, зустрівшись з цивільною особою, вони направились до палацу мистецтв «Зоря». Там, один з солдатів дістав із сумки 2 предмета схожих на димові шашки і після цього пролунав вибух. Потерпілих доставлено каретою швидкої медичної допомоги до відділення невідкладної хірургії лікарні швидкої медичної допомоги., а тіло загиблого солдата до Вінницького обласного бюро судово-медичних експертиз. Під час огляду особистих речей загиблого виявлено 2 димові гранати, пустий тубус від РПГ-26, 3 запобіжники УЗРГ, 4 патрони. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України. На даний час співробітниками Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницький області проводяться невідкладні слідчі дії та огляд місця події. Загиблий 20-річний солдат обіймав посаду оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини.



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