Військова прокуратура активно сприяє заселенню тюрем

13 апреля 2017 | 09:25

З початку 2017 року військовою прокуратурою Центрального регіону України скеровано до суду 16 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення.

За 3 місяці 2017 року військовими прокурорами Центрального регіону України направлено до суду 16 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення, з них 13 проваджень за фактом одержання та надання неправомірної вигоди.

Так, військовою прокуратурою Дарницького гарнізону скеровано до суду - 5 таких кримінальних проваджень, Житомирського гарнізону – 3, Київського гарнізону - 2 , Деснянського гарнізону – 2, Вінницького гарнізону - 1, Сумського гарнізону – 1 та апаратом військової прокуратури Центрального регіону - 2.

З них направлено до суду 1 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості.

Зокрема, за обвинуваченням в хабарництві за надання відпустки підлеглим солдатам на лаві підсудних опинився безпосередньо їх командир.

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо начальника філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», який висунув вимогу підприємцю надавати йому особисто кожного місяця додаткової плати за оренду приміщень, балансоутримувачем яких є філія Концерну.

Судитимуть також державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Аеропорт Київ» (Жуляни)» Київської митниці Державної фіскальної служби, який на початку січня 2017 року одержав від громадянина 650 євро за не створення штучних перешкод під час митного огляду його багажу.

Щодо викритого у Києві слідчого поліції на хабарі у 8000 доларів США скеровано до суду обвинувальний акт. Указана особа вимагала та одержала від громадянина кошти за не притягнення до відповідальності у кримінальному провадженні та вилучення з матеріалів речових доказів.

На Житомирщині капітан поліції пішов під суд за висунену вимогу громадянину щодо надання 126 тис. грн. за не інформування органу досудового розслідування про нововиявлені обставини по кримінальному провадженню за фактом вчинення громадянином незаконного заволодіння житлом. Поліцейський встиг отримати 65 тис. грн. та одразу був затриманий правоохоронцями.

Опинився на лаві підсудних і голова однієї з сільських рад Київської області, який впродовж липня-вересня 2016 року вимагав та тричі одержав від громадянина неправомірну вигоду в загальному розмірі 85 тис. грн. За таку суму він оцінив свої «послуги» щодо оформлення документів на відведення в приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Окрім того, сільській голова одержав ще й від іншого громадянина 5000 доларів США за передачу землі площею 10 га, яку не мав на меті надавати у власність.

На даний час військові прокурори вже завершують проведення досудового розслідування та планують скерувати обвинувальний акт до суду щодо двох полковників з Генерального штабу Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, які були викриті в лютому 2017 року на одержанні 6000 доларів США хабара. Військовослужбовці намагались за винагороду працевлаштувати цивільну особу на військову службу до Державної прикордонної служби України. Полковники перебувають під домашнім арештом.

Також, триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди слідчим одного з районних управлінь Нацполіції в місті Києві. Поліцейський-хабарник обіцяв за 82 тис. грн. вплинути на іншого слідчого за закриття кримінального провадження та повернення конфіскованого майна - автомобіля. На період досудового розслідування слідчий перебуває під домашнім арештом.

Наразі в провадженні судів на розгляді перебуває 52 кримінальні провадження про корупційні правопорушення.

З урахуванням минулого року винесено 39 вироків по таких провадженнях, з них 4 – в цьому році.

Балаклійським районним судом Харківської області до 2 років 6 місяців позбавлення волі засуджено першого заступника начальника Жовтневської виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області. Підполковник внутрішньої служби отримав від громадянина 5000 доларів США за сприяння в умовно-достроковому звільненню засудженого.

5 років позбавлення волі - такий вирок виніс Подільський районний суд міста Києва начальнику речового сховища військової частини, який таємно викрав військове майно на суму 77963 грн, а також на такий самий строк засуджено на Житомирщині начальника групи контрольно-записувальної апаратури та обробки інформації військової частини у званні капітана, який розукомплектував військове майно на суму 201100 грн.