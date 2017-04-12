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Акции United упали на 4% после скандала с «лишним пассажиром»
12 апреля 2017 | 10:11
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Акции американской авиакомпании United Continental Holdings (NYSE: United Continental Holdings [UAL]) упали на 4% во время предварительных торгов во вторник на фоне набирающего обороты скандала из-за насилия, примененного к пассажиру на одном из рейсов в воскресенье.
Если акции авиакомпании упадут на столько же на открытии торгов, ее капитализация снизится примерно на 1 млрд долларов. Сейчас она составляет 22,7 млрд долларов. Во время торгов в понедельник инвесторы не обратили внимания на критику United, к закрытию американской сессии акции компании выросли на 0,9% на фоне роста S&P 500 менее чем на 0,1%. В воскресенье сотрудники безопасности чикагского аэропорта насильно вытащили из самолета United Airlines пассажира, отказавшегося уступить свое место на рейсе, на который было продано больше билетов, чем оказалось мест в самолете. По словам очевидцев, в самолете не осталось мест для членов запасного экипажа. Сотрудники авиакомпании попросили пассажиров уступить места, а затем, не найдя добровольцев, самостоятельно выбрали пассажиров, которым предстояло ждать следующего рейса. Один из пассажиров оказался врачом, которому предстояло выйти на работу на следующий день. Он отказался покидать свое место, и тогда его силой вытащили из самолета. Глава United Оскар Муньос принес официальные извинения.
Капитализация авиакомпании не в первый раз страдает от грубости ее сотрудников. В 2009 году United запретила музыканту Дейву Кэрроллу взять с собой в салон гитару стоимостью $3500. Инструмент был сдан в багаж и сломался из-за небрежного обращения грузчиков. Кэрролл не смог добиться от авиакомпании компенсации и написал песню United Breaks Guitars («United ломает гитары». За четыре дня после выхода клипа, набравшего 16,7 млн просмотров на YouTube, капитализация United упала на 7,3%.
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