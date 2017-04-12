Акции United упали на 4% после скандала с «лишним пассажиром»

12 апреля 2017 | 10:11

Акции аме­ри­кан­ской авиа­ком­па­нии United Continental Holdings (NYSE: United Continental Holdings [UAL]) упали на 4% во время пред­ва­ри­тель­ных тор­гов во втор­ник на фоне на­би­ра­ю­ще­го обо­ро­ты скан­да­ла из-за на­си­лия, при­ме­нен­но­го к пас­са­жи­ру на одном из рей­сов в вос­кре­се­нье.

Если акции авиа­ком­па­нии упа­дут на столь­ко же на от­кры­тии тор­гов, ее ка­пи­та­ли­за­ция сни­зит­ся при­мер­но на 1 млрд дол­ла­ров. Сей­час она со­став­ля­ет 22,7 млрд дол­ла­ров. Во время тор­гов в по­не­дель­ник ин­ве­сто­ры не об­ра­ти­ли вни­ма­ния на кри­ти­ку United, к за­кры­тию аме­ри­кан­ской сес­сии акции ком­па­нии вы­рос­ли на 0,9% на фоне роста S&P 500 менее чем на 0,1%. В вос­кре­се­нье со­труд­ни­ки без­опас­но­сти чи­каг­ско­го аэро­пор­та на­силь­но вы­та­щи­ли из са­мо­ле­та United Airlines пас­са­жи­ра, от­ка­зав­ше­го­ся усту­пить свое место на рейсе, на ко­то­рый было про­да­но боль­ше би­ле­тов, чем ока­за­лось мест в са­мо­ле­те. По сло­вам оче­вид­цев, в са­мо­ле­те не оста­лось мест для чле­нов за­пас­но­го эки­па­жа. Со­труд­ни­ки авиа­ком­па­нии по­про­си­ли пас­са­жи­ров усту­пить места, а затем, не найдя доб­ро­воль­цев, са­мо­сто­я­тель­но вы­бра­ли пас­са­жи­ров, ко­то­рым пред­сто­я­ло ждать сле­ду­ю­ще­го рейса. Один из пас­са­жи­ров ока­зал­ся вра­чом, ко­то­ро­му пред­сто­я­ло выйти на ра­бо­ту на сле­ду­ю­щий день. Он от­ка­зал­ся по­ки­дать свое место, и тогда его силой вы­та­щи­ли из са­мо­ле­та. Глава United Оскар Му­ньос при­нес офи­ци­аль­ные из­ви­не­ния.

Ка­пи­та­ли­за­ция авиа­ком­па­нии не в пер­вый раз стра­да­ет от гру­бо­сти ее со­труд­ни­ков. В 2009 году United за­пре­ти­ла му­зы­кан­ту Дейву Кэр­рол­лу взять с собой в салон ги­та­ру сто­и­мо­стью $3500. Ин­стру­мент был сдан в багаж и сло­мал­ся из-за небреж­но­го об­ра­ще­ния груз­чи­ков. Кэр­ролл не смог до­бить­ся от авиа­ком­па­нии ком­пен­са­ции и на­пи­сал песню United Breaks Guitars («United ло­ма­ет ги­та­ры». За че­ты­ре дня после вы­хо­да клипа, на­брав­ше­го 16,7 млн про­смот­ров на YouTube, ка­пи­та­ли­за­ция United упала на 7,3%.

Инсайдер