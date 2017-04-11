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Золото подскочило на фоне новости о возгорании в аэропорту Внуково
11 апреля 2017 | 19:07
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Золото продемонстрировало рост на фоне публикации новостей о возгорании в московском аэропорту Внуково. О черном дыме сообщил фотограф агентства Reuters.
Инцидент привлек внимание рынка, поскольку в 16:38 МСК там приземлился самолет с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Это первая поездка главы внешнеполитического ведомства в Россию с момента утверждения на данный пост. По состоянию на 18:00 золото (COMEX: GC.COMEX) торгуется на отметке $1268,4 (+1,01%) за унцию. Позднее пресс-служба ГУ МЧС объяснила черный дым в районе Внуково горящей травой за пределами аэропорта. Возгорание было быстро ликвидировано. Отмечается, что оно никак не сказалось на работе воздушной гавани. После того, как инцидент прояснился, портал ZeroHedge отметил, как всего один твит может повлиять на рынок в условиях нестабильной геополитической ситуации.
Подготовила Евгения Сидорова
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