Золото подскочило на фоне новости о возгорании в аэропорту Внуково

11 апреля 2017 | 19:07

Зо­ло­то про­де­мон­стри­ро­ва­ло рост на фоне пуб­ли­ка­ции но­во­стей о воз­го­ра­нии в мос­ков­ском аэро­пор­ту Вну­ко­во. О чер­ном дыме со­об­щил фо­то­граф агент­ства Reuters.

Ин­ци­дент при­влек вни­ма­ние рынка, по­сколь­ку в 16:38 МСК там при­зем­лил­ся са­мо­лет с гос­сек­ре­та­рем США Рек­сом Тил­лер­со­ном. Это пер­вая по­езд­ка главы внеш­не­по­ли­ти­че­ско­го ве­дом­ства в Рос­сию с мо­мен­та утвер­жде­ния на дан­ный пост. По со­сто­я­нию на 18:00 зо­ло­то (COMEX: GC.​COMEX) тор­гу­ет­ся на от­мет­ке $1268,4 (+1,01%) за унцию. Позд­нее пресс-служ­ба ГУ МЧС объ­яс­ни­ла чер­ный дым в рай­оне Вну­ко­во го­ря­щей тра­вой за пре­де­ла­ми аэро­пор­та. Воз­го­ра­ние было быст­ро лик­ви­ди­ро­ва­но. От­ме­ча­ет­ся, что оно никак не ска­за­лось на ра­бо­те воз­душ­ной га­ва­ни. После того, как ин­ци­дент про­яс­нил­ся, пор­тал ZeroHedge от­ме­тил, как всего один твит может по­вли­ять на рынок в усло­ви­ях неста­биль­ной гео­по­ли­ти­че­ской си­ту­а­ции.

Под­го­то­ви­ла Ев­ге­ния Си­до­ро­ва

Инсайдер