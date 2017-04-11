ТЕМА

О чем говорили Порошенко и Тиллерсон

11 апреля 2017 | 19:36

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В Администрации президента Украины сообщили детали телефонного разговора Петра Порошенко с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который состоялся накануне визита последнего в Москву.


Тиллерсон заверил, что США выступают за территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских соглашений. Важным вопросом он считает достижение режима прекращения огня.

Госсекретарь США особо подчеркнул, что Вашингтон не допускает "пакетных договоренностей относительно решения ситуации в Украине и Сирии".

В свою очередь Порошенко поблагодарил Тиллерсона за поддержку Украины и указал на то, что защита демократических ценностей объединяет страны. Также он указал на необходимость сохранения санкций против РФ до полного возобновления территориальной целостности Украины.

Стороны договорились продолжить консультации после визита Тиллерсона в Москву.

Напомним, визит американского Госсекретаря в столицу РФ намечен на 11-12 апреля.



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