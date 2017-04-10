ТЕМА

Орли Матіоса повернули землі МО на 1 млн.грн.

10 апреля 2017 | 15:58

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Погодившись із доводами військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України Господарський суд Київської області виніс рішення про визнання недійсним договору купівлі - продажу, державного акту на право власності на земельну ділянку та її державну реєстрацію, якими в 2009 році незаконно передано у власність комерційної структури землі оборони площею 2,8407 га та вартістю близько 1 млн. грн. в адміністративних межах міста Біла Церква.


Не зважаючи на заперечення проти позову з боку представників Держгеокадастру позовні вимоги судом задоволено повністю та припинено незаконне користування землями оборони.

Наразі проведено державну реєстрацію скасування права власності товариства з обмеженою відповідальністю на вказану земельну ділянку та її повернуто до земель оборони.



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