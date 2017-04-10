Орли Матіоса повернули землі МО на 1 млн.грн.

Наразі проведено державну реєстрацію скасування права власності товариства з обмеженою відповідальністю на вказану земельну ділянку та її повернуто до земель оборони.

Не зважаючи на заперечення проти позову з боку представників Держгеокадастру позовні вимоги судом задоволено повністю та припинено незаконне користування землями оборони.

Погодившись із доводами військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України Господарський суд Київської області виніс рішення про визнання недійсним договору купівлі - продажу, державного акту на право власності на земельну ділянку та її державну реєстрацію, якими в 2009 році незаконно передано у власність комерційної структури землі оборони площею 2,8407 га та вартістю близько 1 млн. грн. в адміністративних межах міста Біла Церква.