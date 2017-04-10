Гонтарева уходит. Она устала

10 апреля 2017 | 11:12

Валерия Гонтарева уходит в отставку с должности председателя Национального банка с 10 мая. Об этом она официально заявила на брифинге 10 апреля.

Накануне в интервью Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу, а о новых должностя пока не думает, так как хочет отдохнуть.

Она добавила, что уже предложила президенту несколько кандидатур, но не назвала, кого именно.

УП