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Гонтарева уходит. Она устала
10 апреля 2017 | 11:12
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Валерия Гонтарева уходит в отставку с должности председателя Национального банка с 10 мая. Об этом она официально заявила на брифинге 10 апреля.
Накануне в интервью Гонтарева заявила, что полностью выполнила свою задачу, а о новых должностя пока не думает, так как хочет отдохнуть.
Она добавила, что уже предложила президенту несколько кандидатур, но не назвала, кого именно.
УП
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