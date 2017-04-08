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Аваков: Предотвращено заказное убийство бывшего вице-премьер-министра Молдовы Владимира Плахотнюка

08 апреля 2017 | 08:29

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Сегодня, в Киеве и в Кишиневе, в 14:00, практически одновременно полиция, совместно с Генпрокуратурой и Госпогранслужбой и Молдавским МВД - провели задержания организатора и исполнителей, которые готовили убийство экс-вице-премьера Молдовы, оценив «заказ» в 200 000 $.


Задержаны все участники преступной группы – от организатора до исполнителей и их помощников. В ходе обысков в Кишиневе изъяты деньги и оружие.

Блестящая международная операция, отлично подготовленная и спланированная, и профессионально реализованная! Хочу выразить благодарность за сотрудничество и слаженность в работе нашим молдавским коллегам и министру внутренних дел Молдовы Александру Жиздану.

Арсен Аваков, ФБ



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