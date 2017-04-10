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Банки активно кредитуют госбюджет вместо экономики – Виктор Суслов

10 апреля 2017 | 09:09

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Государство должно не только внешним кредиторам, но и украинским банкам.


Вместо кредитования экономики украинские банки стали активно скупать обязательства украинского правительства в виде облигаций внутреннего госзайма, заявил экс-министр экономики, финансовый эксперт Виктор Суслов.

«Если кредитовать некого, либо кредитование ограничено, то коммерческие банки стремятся к тому, чтобы кредитовать правительство, кредитовать бюджет. За январь-март 2017 года объем ОГВЗ в портфелях коммерческих банков увеличился на 29,5 млрд гривен и достиг 285 млрд грн — это огромные приросты вложений в ценные бумаги правительства. А если учесть к этому, что Национальный банк уже выкупил ОГВЗ на сумму в 383 млрд гривен, то получается, что банковская система Украины вложила в обязательства правительства сумму, которая превышает две трети всех кредитных вложений в экономику —  668 млрд гривен», — подчеркнул Суслов.

По мнению эксперта, кредитование бюджета, который ничего сам по себе не производит, формируют мощный инфляционный навес на будущее.

«Приходится платить по всем этим вложениям в ОВГЗ, и в сертификаты достаточно большие проценты, и получается, что частично налоги украинских предприятий начинают перераспределяться через бюджет в пользу коммерческих банков, поэтому приходится повышать налоги. Поэтому рано или поздно произойдет обвал вот этого навеса. У нас сейчас формируется такая система, где идеальный украинский банк — это банк, который не кредитует экономику, который кроме проведения расчетов и привлечения депозитов вкладывает деньги в ОГВЗ и депозитные сертификаты. Такой банк, конечно, надежен, у него нет рисков, обанкротиться он может только вместе с государством. Но в итоге такая банковская система может привести и должна привести экономику к краху», — считает аналитик.

«Если не начнется быстрый рост валового продукта, а это возможно только при притоке иностранных инвестиций, больших кредитных вложениях в экономику, у нас возникнут очень серьезные проблемы, связанные с наращиванием всей этой финансовой пирамиды в финансовой и банковской системе», — прогнозирует Суслов.

«Как утверждают банкиры, средства для кредитования есть, просто их некому давать — очень высоки риски невозврата тех или иных кредитов. И причины тому не только экономические, но и политические», — подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, по данным НБУ на 6 апреля, украинские банки увеличили портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 746,18 млн гривен до 286,169 млрд гривен.

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