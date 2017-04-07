Хейли: Вашингтон готов продолжать операцию в Сирии

07 апреля 2017 | 21:45

Постоянный представитель США при ООН отметила, что Соединенные Штаты не будут сидеть сложа руки, когда используется химическое оружие.

США готовы продолжить операцию в Сирии, заявила во время заседания Совета Безопасности постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"США не будут сидеть сложа руки, когда используется химическое оружие. Это отвечает национальным интересам - предотвращать распространение химического оружия", - сказала она, отметив, что военные США уничтожили аэродром, с которого производилась химатака в Идлибе.

"США предприняли вполне сбалансированный шаг вчера. Мы готовы сделать больше, но надеемся, что этого не потребуется", - добавила она.

Хейли также утверждала, что Иран и Россия ответственны за действия президента Сирии Башара Асада. "Мир ждет, что РФ пересмотрит свой альянс с Башаром Асадом", - сказала она.

"Мы рассчитываем, что РФ и Иран призовут своего союзника к ответу и заставят выполнять условия прекращения огня", - заключила Хейли.