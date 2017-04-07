Торнадовцы получили реальные сроки

07 апреля 2017 | 17:58



Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы.



Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, Цукур – к 9 годам, гражданин Беларуси Даниил Ляшук – к 10 годам, Илья Холод – к 9,5 годам. Также экс-бойцы Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст приговорены к 9 годам тюрьмы каждый, а Анатолий Пламадяла – к 8 годам лишения свободы. Кроме того, бойцы расформированной роты "Торнадо" Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком - у Шевченко в 3 года, и по 2 года у остальных.



Срок отбытия наказания для Онищенко, Куста, Гульчука и Глебова установлен с 17 июня 2015 года, когда они были задержаны, у Цукура и Холода - с 10 марта 2016 года, Ляшука – с 9 сентября 2015 года, у Пламадялы – с 13 апреля 2016 года.