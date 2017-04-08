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"Кидати" військових комерсантам стає невігідно
08 апреля 2017 | 09:39
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За позовом військової прокуратури з приватного товариства стягнуто понад 800 тис. грн. штрафних санкцій за прострочення термінів поставки майна військового призначення.
Господарський суд Запорізької області за позовом першого заступника військового прокурора Центрального регіону України в інтересах Міноборони України стягнув з приватного товариства понад 800 тис. грн. штрафних санкцій за несвоєчасну поставку майна військового призначення за державні кошти.
Між Міноборони України та приватним товариством укладений договір про закупівлю за державні кошти продукції – гусеничні стрічки до БМП. За умовами договору оборонне відомство сплатило постачальнику попередню оплату, втім поставка продукції не була здійснена в зазначені строки.
Зважаючи на прострочення термінів поставки та несвоєчасне виконання договірних зобов’язань, військова прокуратура Центрального регіону України заявила позов про стягнення з приватного товариства штрафних санкцій та пені, який судом задоволено.
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