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Гройсман просить підтримати п'ять реформ
07 апреля 2017 | 13:46
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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман попросив парламент підтримати уряд у впровадженні п’яти необхідних Україні реформ та змінити законодавство щодо розвитку інноваційних технологій та технологічних парків. Про це В.Гройсман заявив під час “години запитань до уряду”, передає кореспондент УНН.
“Критично важливим в цьому році є проведення 5 ключових реформ і будемо просити український парламент підтримати це. І після того, як ми впровадимо ці рішення, ви зможете абсолютно чесно і відкрито дивитись людям в очі, тому що, і в 2017, і в 2018 році, і в наступних роках і пенсія буде зростати, і ціни будуть стабільні, і заробітна плата буде більш висока. І ми будемо мати більш стабільну національну валюту і зможемо рухатись вперед”, — сказав В.Гройсман.
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Він зазначив, що уряд буде також просити парламент ухвалити законодавство щодо розвитку українських інноваційних технологій та розвитку технологічних парків.
“Це законодавство, яке ми плануємо напрацювати найближчим часом і внести в український парламент. У нас є достатньо амбітні плани, але нам потрібна підтримка 226 народних депутатів України”, — додав В.Гройсман.
За його словами, ці рішення дозволять з 1 жовтня значно підвищити пенсії українським громадянам.
“Нам треба відбити атаку аголтєлого популізму в черговий раз і ми забезпечимо економічне зростання і успіх нашої країни — прогнозованість розвитку України, яке буде розуміти кожен український громадянин. Хочу залучити всіх нас до спільної перемоги”, — зазначив глава Уряду.
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