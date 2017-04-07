Гройсман просить підтримати п'ять реформ

07 апреля 2017 | 13:46

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман попросив парламент підтримати уряд у впровадженні п’яти необхідних Україні реформ та змінити законодавство щодо розвитку інноваційних технологій та технологічних парків. Про це В.Гройсман заявив під час “години запитань до уряду”, передає кореспондент УНН.

“Критично важливим в цьому році є проведення 5 ключових реформ і будемо просити український парламент підтримати це. І після того, як ми впровадимо ці рішення, ви зможете абсолютно чесно і відкрито дивитись людям в очі, тому що, і в 2017, і в 2018 році, і в наступних роках і пенсія буде зростати, і ціни будуть стабільні, і заробітна плата буде більш висока. І ми будемо мати більш стабільну національну валюту і зможемо рухатись вперед”, — сказав В.Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В.Гройсман назвав п'ять необхідних реформ для покращення життя людей

Він зазначив, що уряд буде також просити парламент ухвалити законодавство щодо розвитку українських інноваційних технологій та розвитку технологічних парків.

“Це законодавство, яке ми плануємо напрацювати найближчим часом і внести в український парламент. У нас є достатньо амбітні плани, але нам потрібна підтримка 226 народних депутатів України”, — додав В.Гройсман.

За його словами, ці рішення дозволять з 1 жовтня значно підвищити пенсії українським громадянам.

“Нам треба відбити атаку аголтєлого популізму в черговий раз і ми забезпечимо економічне зростання і успіх нашої країни — прогнозованість розвитку України, яке буде розуміти кожен український громадянин. Хочу залучити всіх нас до спільної перемоги”, — зазначив глава Уряду.